"Не тримайте заощадження в гривні": економіст дав українцям цінні поради в період війни

Економіст дав українцям цінні поради в період війни/ УНІАН, скріншот

У період війни українцям не варто тримати свої заощадження в гривні. Економічна ситуація в країні погіршується з кожним днем.

Директор Інституту трансформації суспільства, економіст і політолог Олег Соскін в інтерв'ю Главреду зазначив, що українську економіку чекає девальвація, інфляція, тим більше, що рецесія йде вже в усьому світі.

"Євро впав і фунт знижується, Долар зростає. Зараз чудовий час переходити на "зелену енергетику", плюс наші атомні станції, гідроелектростанції, вітряна енергетика. Тобто цей час якраз нових рішень", - пояснив експерт.

Соскін підкреслив у сформованих умовах не можна тримати свої заощадження в гривні.

"По-перше, на сході нічого сидіти - Миколаїв, Харків, можливо Одеса. Є критична риса - міста, які треба покинути. У тому числі, Чернігів, Суми, міста навколо Києва. Треба всім переміщатися в Західну і південно-західну частину. По-друге, свої операційні витрати, звичайно, можна тримати в гривні. Витратні гроші, які йдуть, оборотні кошти (якщо займатися бізнесом або чимось ще). А якщо говорити про те, як зберегти гроші - це, звичайно, золото, срібло і конвертовані валюти: Американський долар, швейцарський франк, фунт стерлінгів, євро", - порадив експерт.

Нагадаємо, що 12 липня 2022 року курс долара до Євро вперше за 20 років торгувався 1:1.

Як повідомляють аналітики, євро впав до 20-річного мінімуму і наблизився до паритету по відношенню до долара через побоювання, що енергетична криза оправить регіон в рецесію, тоді як американська валюта піднялася через очікування, що Федеральна резервна система буде підвищувати ставки швидше і далі, ніж інші країни.

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