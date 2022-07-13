Сама зголосилася піти на війну: в Україні загинула перша окупантка з армії РФ

В Україні загинула перша окупантка з армії РФ / v1.ru

У Росії заявили про ліквідацію в Україні першої жінки-військовослужбовця. 35-річна Анастасія Савицька з власної волі вирушила вбивати українців.

Військова злочинниця з Волгограда перший контракт підписала в 18 років, пише російський портал V1.ru.

"Загибла стала першою дівчиною-військовослужбовцем, яка загинула в ході спеціальної операції", – заявив голова міської ради ветеранів Волгограда Олександр Струков.

Савицька служила в російській армії з 18-річного віку. Поїхати на війну вона зголосилася сама.

Анастасія Савицька / скріншот з відео

"Вона з дитинства мріяла служити в армії, в 18 років підписала контракт. Участь у спеціальній операції була її вибором... Росла жвавою і сміливою дівчинкою, службу починала в залізничних військах у Волгограді, потім служила в Невиномиську", – цитують пропагандисти слова знайомих військової злочинниці, але так і не показали фото 35-річної злочинниці.

Раніше повідомлялося, що українські воїни ліквідували командира 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії російських окупантів полковника Олексія Горобця під час удару по окупантах на Херсонщині. Загарбника вдалося впізнати тільки по ДНК.

Нагадаємо, українські воїни відбили штурми російських загарбників на кількох напрямках фронту. Так, окупанти намагалися просунутися вперед з боєм в селі Дементіївка в Харківській області, а також в районі семи населених пунктів в Донецькій області.

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