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Після захоплення Лисичанська та Сєвєродонецька окупанти підуть на Сіверськ – Die Welt

10 липня 2022, 13:42

Як припускають німецькі експерти - у разі, якщо росіянам вдасться взяти Сіверськ, то це буде серйозно загрожувати планам ЗСУ на контрнаступ восени.

Сіверськ, руські
Після захоплення Лисичанська та Сєвєродонецька окупанти підуть на Сіверськ - ЗМІ / World Armies / flickr.com / Вікіпедія

Захоплення Лисичанська та Сєвєродонецька коштував армії окупантів безліч ресурсів і втрат. Тепер агресори планують - наступати на місто Сіверськ, яке розташоване на півночі Донецької області. Про це пише німецьке видання Die Welt з посиланням на власні джерела.

"Для московських військ 11 – тисячне містечко Сіверськ - це остання велика перешкода на шляху до центрального Донбасу. Україна змогла впоратися з втратою Лисичанська та Сєвєродонецька. Тим більше, що ворожим військам ці завоювання далися важкою ціною - за чотири місяці наступу Росія втратила непропорційно велику кількість солдатів і військової техніки. Україна, навпаки, виграла час", – пишуть журналісти.

Як каже луганський губернатор Сергій Гайдай, все йде строго за планом ЗСУ.

"Це була наша тактика. Нам потрібен час, щоб отримати зброю від Заходу і почати контрнаступ, який має початися на початку осені", – говорить він.

Але німецькі експерти припускають, що якщо росіянам вдасться взяти Сіверськ, то це допоможе зірвати план ЗСУ на контрнаступ восени.

"У такому випадку територіальний приріст Росії буде важко скасувати. Тим більше що невідомо, чи надійдуть в Україну нові необхідні поставки зброї із Заходу і коли", – кажуть експерти.

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Нагадаємо, раніше аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що російські окупанти в Луганській області працюють над відновленням своєї боєздатності. Вони нарощують сили, щоб відновити наступ.

"Коли російське військове командування вирішить, що достатньо підготувався до відновлення більшої наступальної операції, воно, швидше за все, продовжить масштабне просування з великою кількістю військ і більшою завзятістю, ніж зараз", – йдеться в повідомленні.

До того повідомлялося, що в міста Кремінна Луганської області російські військові розстрілюють мирних жителів посеред вулиці. У пошуках проукраїнських людей їм допомагають місцеві колаборанти.

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Автор: Єгор Бунін
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