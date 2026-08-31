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У Трампа запропонували Росії мирний план на 28 пунктів для завершення війни - ЗМІ

Юрій Берендій
31 серпня 2026, 19:10
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Мирний план Трампа на 28 пунктів Бессент обговорює з росіянами на саміті G20.

У Трампа запропонували Росії мирний план на 28 пунктів для завершення війни - ЗМІ
28 пунктів для миру - що Бессент пропонує Росії на G20 / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Ключові тези:

  • Бессент обговорює з РФ мирний план Трампа
  • План передбачає 28 пунктів, деталі поки не розкриті
  • Переговори проходять на полях саміту G20

США запропонували країні-агресорці Росії 28-пунктний мирний план президента Дональда Трампа для завершення війни проти України. Міністр фінансів США Скотт Бессент обговорює його з російською делегацією на полях саміту G20. Про це повідомляє кореспондент Fox Business Едварда Лоуренса.

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За його даними, американський міністр проводить переговори з російським колегою та намагається просунути ініціативу Трампа щодо завершення війни.

"Міністр Бессент просуває 28-пунктний план миру президента Трампа щодо України", - повідомив Лоуренс.

Про зустріч також поінформувала журналістка NBC News Джулі Циркін із посиланням на власне джерело. За її словами, переговори проходять безпосередньо під час саміту G20, а сторони торкаються не лише питання війни, а й економічної тематики.

"Як мені повідомили, міністр фінансів Бессент зараз проводить зустріч зі своїм російським колегою на саміті G20. Бессент ще раз наголошує на мирному плані президента Трампа щодо України; вони також обговорюють питання економічного зростання. Це відбувається на тлі того, як Кремль применшує значення переговорів з Україною", - зазначила Циркін.

Переговори відбуваються після активізації контактів між Вашингтоном і Москвою. Серед останніх подій - нещодавній візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Росії.

Водночас конкретні положення 28-пунктного документа та можливі результати зустрічі Бессента з російською стороною наразі офіційно не оприлюднені.

У Трампа запропонували Росії мирний план на 28 пунктів для завершення війни - ЗМІ
Які країни входять до G20 / Інфографіка: Главред

Коли може закінчитись війна - коментар політолога

Війна в Україні може тривати ще щонайменше два роки, а швидкого завершення бойових дій Захід наразі не планує. На ситуацію впливають підготовка європейських країн до потенційних загроз та наближення президентських виборів у США у 2028 році. Про це повідомив дипломат і експерт з міжнародних відносин Валерій Чалий в інтерв’ю 24 Каналу.

Європейські держави, за словами Чалого, можуть розглядати нинішню ситуацію як час для посилення власної обороноздатності. Україна при цьому залишається країною, яка стримує російську армію.

"Хтось із європейських країн незадоволений? Їхня позиція - щоб ми тримали оборону, поки вони краще підготуються", - пояснив експерт.

Окремим фактором дипломат називає політичний календар США. Президентська кампанія 2028 року вже впливає на довгострокове бачення американської політики, що може зменшувати готовність Вашингтона робити ставку на швидкий результат.

"За різними оцінками, це ще приблизно два роки. Бажано до кінця 2028 року. У багатьох у США в голові вже 2028 рік, президентські вибори 2028 року і те, що після них щось може змінитися. Тобто у всіх у голові вже немає 2027 року. Публічно можуть говорити інше, але за лаштунками бажання швидко зупинити війну я зараз не бачу", - додав Чалий.

За його оцінкою, саме тому Україні варто враховувати сценарій затяжного протистояння, навіть якщо публічно західні партнери демонструють інші очікування.

У Трампа запропонували Росії мирний план на 28 пунктів для завершення війни - ЗМІ
Трамп і його війни / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ексглава українського МЗС Володимир Огризко заявив, що миру з Росією не буде і навів аргументи щодо неможливості домовленості. За його словами, укладення будь-якого миру означатиме кінець режиму Путіна і нинішня ситуація змінилася на користь України, яка завдає ударів по Росії.

Глава МЗС Андрій Сибіга повідомив про очікування на американську переговорну команду для активізації мирного процесу. Міністр наголосив на необхідності приїзду американської команди та наявності креативних ідей Києва для просування процесу. Він також зазначив, що у мирному процесі не повинно бути пауз і новий дипломатичний сезон має фокусуватися на закінченні війни.

Александр Стубб висловив оцінку щодо позицій Росії та України у війні та намірів Кремля. Президент Фінляндії сказав, що Путін не має намірів закінчувати війну і Кремль може змінити позицію лише за загрози режиму. Стубб також зазначив, що Росія переживає кризу через санкції і удари по її території, а Україна нині перебуває у найсильнішій позиції з 2022 року.

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Про джерело: Fox Business

Fox Business - провідний американський кабельний телеканал, що спеціалізується на висвітленні подій у світі фінансів, бізнесу та глобальної економіки. Заснований медіамагнатом Рупертом Мердоком у жовтні 2007 року, канал став ключовим медіаактивом корпорації Fox Corporation та головним конкурентом CNBC.

Штаб-квартира FBN розташована у самому серці ділового світу - на Мангеттені (Нью-Йорк).

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