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СБУ з'ясувала причину стрілянини з ГУР і заявила, що "цього не мало статися"

Руслана Заклінська
3 вересня 2026, 12:01
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Заступник командира РДК, за даними СБУ, контактував із ФСБ.
СБУ з'ясувала причину стрілянини з ГУР і заявила, що 'цього не мало статися'
Кадри з міся стрілянини у Києві, Степан Каплунов / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

  • Заступник командира РДК отримував від ФСБ завдання на ліквідацію військових
  • Фігурант визнав контакти з ФСБ і співпрацював зі слідством
  • Між співробітниками СБУ та ГУР виникла неприпустима конфліктна ситуація

Стрілянина між співробітниками СБУ та ГУР МОУ в Києві сталася під час невідкладних слідчих дій у справі про підготовку замаху на представника російського опозиційного руху. Злочин на замовлення ФСБ РФ планували здійснити на День Незалежності України. Про це повідомила Служба безпеки України.

У спецслужбі стверджують, що в межах контрдиверсійної роботи викрили контакти заступника командира Російського добровольчого корпусу Інтернаціонального легіону ГУР МОУ з представниками російських спецслужб. За інформацією СБУ, він мав організувати замах на одного з лідерів російського опозиційного руху, який планував приїхати в Україну.

відео дня

Крім того, за матеріалами Служби безпеки, під час контактів із представниками ФСБ військовий отримав завдання на ліквідацію інших військовослужбовців Сил оборони України. За виконання цих завдань йому обіцяли грошову винагороду.

  • Стрілянина в Києві 3 вересня
    Стрілянина в Києві 3 вересня Фото: поліція
  • Стрілянина в Києві 3 вересня
    Стрілянина в Києві 3 вересня Фото: поліція
  • Стрілянина в Києві 3 вересня
    Стрілянина в Києві 3 вересня Фото: поліція
  • Стрілянина в Києві 3 вересня
    Стрілянина в Києві 3 вересня Фото: поліція
  • Стрілянина в Києві 3 вересня
    Стрілянина в Києві 3 вересня Фото: поліція

"Завдяки роботі СБУ на випередження, підготовку злочину було вчасно зупинено. Надалі за участі вказаного військовослужбовця проводився комплекс контррозвідувальних перевірочних заходів", - розповіли в СБУ.

Фігурант визнав контакти з ФСБ

У Службі безпеки заявили, що військовослужбовець визнав факт контактів із російською спецслужбою та надав відповідну інформацію. Це, за даними СБУ, дозволило встановити весь ланцюжок осіб, які могли бути причетними до підготовки злочину.

Також правоохоронці задокументували в телефоні фігуранта листування з представником ФСБ РФ. У СБУ пояснили, що через визнання контактів із ФСБ та співпрацю зі слідством запобіжний захід щодо нього не застосовували.

  • Контакти Каплунова з ФСБ
    Контакти Каплунова з ФСБ Фото: СБУ
  • Контакти Каплунова з ФСБ
    Контакти Каплунова з ФСБ Фото: СБУ
  • Контакти Каплунова з ФСБ
    Контакти Каплунова з ФСБ Фото: СБУ
  • Контакти Каплунова з ФСБ
    Контакти Каплунова з ФСБ Фото: СБУ

Чому сталася стрілянина

У СБУ зазначили, що під час проведення невідкладних слідчих дій для збору та фіксації доказів виникла конфліктна ситуація між співробітниками СБУ та ГУР МОУ, яка в результаті призвела до стрілянини. У спецслужбі назвали те, що сталося, "абсолютно неприпустимою конфліктною ситуацією".

"Цього точно не мало статися", - заявили в СБУ.

Наразі розслідування стрілянини проводить Державне бюро розслідувань. У Службі безпеки запевнили, що надають слідству максимальне сприяння для об'єктивного та неупередженого встановлення всіх обставин інциденту.

Чи була узгоджена операція між СБУ та ГУР - думка експерта

Генерал-майор запасу СБУ та експерт із питань національної безпеки Віктор Ягун в коментарі Главкому заявив, що сама операція, найімовірніше, була узгоджена між керівництвом СБУ та ГУР, однак питання можуть виникати до правової рамки проведення відповідних дій.

"Я не думаю, що це правильно. Є Служба безпеки, є ДБР, є Національна поліція, у крайньому разі - Національна гвардія, яка має відповідні повноваження. Коли натомість з'являються представники бойових підрозділів зі зброєю і починають щось з'ясовувати самі - це вже інша історія", - сказав Ягун.

Експерт також припустив, що причиною конфлікту міг стати витік інформації про операцію. Він провів паралель із ситуацією навколо командира РДК Дениса Капустіна, коли ГУР свого часу інсценувало його загибель, щоб викрити російських замовників замаху.

Ягун додав, що двох співробітників СБУ, які перебували на місці, він знає особисто та вважає, що вони могли стати жертвами провокації.

Перестрілка між СБУ та ГУР 2 вересня - що відомо

Як раніше повідомляв Главред, Служба безпеки України 2 вересня повідомила про стрілянину під час невідкладних слідчих дій у Києві, пов'язану з підготовкою замаху на лідера російського опозиційного руху. У відомстві додали, що СБУ запобігла теракту і що операція відбувалася в Дніпровському районі міста. За даними матеріалу, внаслідок інциденту попередньо троє співробітників ГУР отримали поранення.

Президент України Володимир Зеленський доручив перевірити дії учасників інциденту та наголосив, що мають бути внутрішні розслідування та можливі кадрові рішення щодо учасників події. За його словами, Генеральна прокуратура та Державне бюро розслідувань мають встановити всі обставини події.

Головне управління розвідки виступило з власною версією і заявило про нібито викрадення бійця та стрілянину з боку співробітників СБУ. Інцидент стався в ніч на 2 вересня в районі Березняки і продовжився вранці.

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Про персону: Віктор Ягун

Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

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