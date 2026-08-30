Зустріч Зеленського, Путіна і Трампа: в США запропонували нові переговори

Американський політик висловив нову пропозицію, щоб покласти край війні в Україні.

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В США знову заговорили про тристоронню зустріч на рівні лідерів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

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Навіщо Реткліфф таємно їздив до Москви

Що глава ЦРУ запропонував російським силовикам

Директор ЦРУ Джон Реткліфф під час таємної поїздки до Москви на початку цього тижня запропонував провести тристоронню зустріч американського лідера Дональда Трампа, кремлівського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського для припинення війни.

Як повідомляє видання Axios, у вівторок, 25 серпня, він зустрівся з керівником Служби зовнішньої розвідки країни-агресора Росії Сергієм Наришкіним та директором ФСБ Олександром Бортніковим.

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Це перший випадок, коли глава американської розвідки особисто долучився до дипломатичних зусиль навколо війни. Частина його завдання полягала в тому, щоб з'ясувати, чи здатні керівники російських спецслужб схилити Путіна до відновлення переговорів з Україною за посередництва Вашингтона.

Публічно ж Білий дім применшує значення поїздки. Трамп в коментарі Axios наполягав, що поїздка Реткліффа була "стандартним діловим" візитом і не мала на меті застерегти Росію від нападу на територію НАТО.

За даними The New York Times, у розмові з Бортніковим директор ЦРУ дав "похмуру оцінку" стану війни та закликав Москву укласти угоду, доки її становище не погіршилося.

Співрозмовники Axios стверджують, що за підсумками зустрічей Реткліфф визнав главу ФСБ конструктивним гравцем, здатним допомогти перезапустити дипломатичний процес.

"У ЦРУ від коментарів відмовилися", - зауважили у статті.

Чи можуть тристоронні переговори на рівні лідерів мати успіх

Главред писав, що за словами керівника Інституту вільної Росії Олександра Морозова, російський диктатор Володимир Путін може погодитися на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, якщо на ній буде присутній глава Білого дому Дональд Трамп.

Однак такі переговори лише зіграють на руку господареві Кремля. Така зустріч, найімовірніше, не призведе до результату, але дасть змогу Путіну "записати" собі ще один успіх для внутрішньої аудиторії.

Тристороння зустріч лідерів - останні новини по темі

Нагадаємо, Главред писав, що ще минулого літа американський президент заявляв, що тристороння зустріч за його участі з президентом України Володимиром Зеленським та російським лідером Володимиром Путіним відбудеться.

Напередодні Дональд Трамп хотів, щоб президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін спершу зустрілися самі. І лише після цієї зустрічі він планував провести тристоронню зустріч, де вже буде присутній і він сам.

Раніше також президент США казав, що йому доведеться втрутитися, щоб тристоронні переговори на рівні лідерів відбулися, бо Путін і Зеленський настільки ненавидять один одного, що практично не можуть говорити.

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Про джерело: Axios Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц. Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

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