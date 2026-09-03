Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Як Україна буде протидіяти реактивним дронам РФ - Зеленський анонсував відповідь

Юрій Берендій
3 вересня 2026, 16:20
google news Підпишіться
на нас в Google
На тлі нарощування Росією виробництва швидкісних "Шахедів" Україна готує нові рішення для посилення протиповітряної оборони та захисту від цієї загрози.
Як Україна буде протидіяти реактивним дронам РФ - Зеленський анонсував відповідь
Реактивні "Шахеди" - Україна готує нову відповідь на загрозу РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Володимир Зеленський/Telegram (t.me/V_Zelenskiy_official)

Ключові тези:

  • Україна прискорює виробництво швидкісних перехоплювачів
  • Зеленський анонсував асиметричну відповідь РФ
  • Бізнес залучать до виробництва систем ППО

Україна прискорює розробку та виробництво швидкісних дронів-перехоплювачів, здатних протидіяти реактивним "Шахедам", виробництво яких Росія нарощує. Водночас до окремих напрямів створення та постачання систем ППО планують активніше залучати приватний бізнес. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки.

відео дня

Одним із ключових питань засідання стало посилення спроможностей української оборонної промисловості. За словами президента, в Україні вже є виробники, здатні виконати поставлене завдання, а перші зразки нової зброї перебувають на етапі доопрацювання.

"Головне питання – прискорення всіх процесів для виробництва швидкісних перехоплювачів проти реактивних "Шахедів". В Україні є виробники зі спроможністю виконати це завдання. Прототипи розроблені, триває робота для доведення цієї нової зброї до необхідного рівня ефективності", - зазначив глава держави.

Окремо на Ставці розглянули можливість ширшої участі підприємців у роботах, пов'язаних із протиповітряною обороною. Йдеться про створення, постачання та налаштування окремих типів систем, для чого вже визначили конкретні завдання та строки.

Президент наголосив, що Україні необхідно одночасно збільшувати кількість швидкісних перехоплювачів і здешевлювати засоби ураження, аби відповідати на масштабування російських можливостей.

"Комплексна мета – це вихід нашої оборонної промисловості та роботи з партнерами на такий рівень, який забезпечить Україні достатню якість і кількість саме швидкісних дронів-перехоплювачів і дешевих ракет, щоб гарантувати захист в умовах, коли росіяни нарощують виробництво відповідних швидкісних засобів нападу", - наголосив Зеленський.

За даними української розвідки, Москва має подальші плани щодо розвитку швидкісних засобів ураження. Київ, за словами президента, розраховує реагувати не лише посиленням оборонних можливостей.

"Наші розвідки мають чітку інформацію щодо планів ворога, і наші ресурси спрямовані на те, щоб дати чітку відповідь на загрозу. Будемо діяти також і асиметрично. Відповідні операції затверджені", - підсумував президент.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Яку нову тактику ударів застосовує РФ - коментар експерта

Росія змінила тактику обстрілів в робить ставку на балістичні ракети та реактивні безпілотники, які може запускати меншими партіями майже щодня. Такий підхід противник використовує для пошуку слабких місць української протиповітряної оборони. Про це повідомив військово-політичний експерт Олександр Мусієнко в коментарі РБК-Україна.

Водночас російські війська розширюють використання інших засобів повітряного нападу. Йдеться, зокрема, про реактивні безпілотники та ракету-дрон "Бандероль", які мають інші характеристики порівняно зі звичайними ударними дронами.

Для української ППО це створює окрему проблему через різні можливості засобів перехоплення. Мусієнко наголошує, що нові типи цілей особливо ускладнюють роботу підрозділів, які застосовують мобільні вогневі групи.

"Такі цілі складніше перехоплювати мобільним вогневим групам", - вказує Мусієнко.

За словами експерта, ефективніше протидіяти таким цілям можуть зенітно-ракетні комплекси та бойова авіація. Паралельно Україна працює над розвитком реактивних дронів-перехоплювачів, які мають використовуватися проти російських реактивних безпілотників та "Бандеролей".

Ракета Бандероль
Ракета Бандероль / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр оборони Євген Хмара повідомив про випробування чотирьох перехоплювачів для боротьби з реактивними "Шахедами". Хмара також зазначив, що випробування чотирьох перехоплювачів пройшли в польових умовах. Завдання полягає в максимально швидкому доведенні рішень до необхідного рівня та масштабуванні виробництва до тисяч одиниць.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив про суттєве збільшення застосування реактивних безпілотників з боку росії. Він підкреслив, що за останні чотири доби було запущено понад 1500 БпЛА, близько 800 з яких були реактивними. У липні застосування реактивних дронів зросло приблизно в п'ять разів порівняно з червнем.

Радник президента України Павло Паліса повідомив, що Збройним Силам України потрібен час для адаптації техніки і тактики до нових реактивних загроз. Він також наголосив, що дрони-перехоплювачі поки що не демонструють очікуваної ефективності і тому застосовуються інші компоненти ППО. Названі засоби протидії включають переносні зенітно-ракетні комплекси, об'єктову ППО та авіацію.

Читайте також:

Про персону: Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Володимир Зеленський новини України ракетний удар атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Києві прогриміли потужні вибухи: РФ атакує місто реактивними дронами, що відомо

У Києві прогриміли потужні вибухи: РФ атакує місто реактивними дронами, що відомо

16:29Війна
Як Україна буде протидіяти реактивним дронам РФ - Зеленський анонсував відповідь

Як Україна буде протидіяти реактивним дронам РФ - Зеленський анонсував відповідь

16:20Війна
"Слідкуйте за новинами": Сибіга натякнув на активізацію мирного процесу

"Слідкуйте за новинами": Сибіга натякнув на активізацію мирного процесу

16:17Україна
Реклама

Популярне

Більше
В українській мові немає слова "затылок": як правильно називати задню частину голови

В українській мові немає слова "затылок": як правильно називати задню частину голови

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці чоловіка на вулиці за 48 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці чоловіка на вулиці за 48 с

Міль більше не оселиться в крупах: що покласти в шафу, щоб прогнати шкідника

Міль більше не оселиться в крупах: що покласти в шафу, щоб прогнати шкідника

Чотири місяці народження, які пов'язують із особливою мудрістю та сильною інтуїцією

Чотири місяці народження, які пов'язують із особливою мудрістю та сильною інтуїцією

Дочка популярної української співачки виступила на шоу "Україна має талант"

Дочка популярної української співачки виступила на шоу "Україна має талант"

Останні новини

16:45

Як сказати українською "ізвєсть": бльшість досі говорить неправильно

16:36

Стиліст розповіла, як носити літній одяг восени: 5 модних лайфхаківВідео

16:29

У Києві прогриміли потужні вибухи: РФ атакує місто реактивними дронами, що відомо

16:27

Як сказати українською "заблуждєніє": є кілька влучних варіантів

16:20

Як Україна буде протидіяти реактивним дронам РФ - Зеленський анонсував відповідь

Київ у багатогодинних тривогах: як нова тактика РФ може завдати удару по економіці УкраїниКиїв у багатогодинних тривогах: як нова тактика РФ може завдати удару по економіці України
16:17

"Слідкуйте за новинами": Сибіга натякнув на активізацію мирного процесу

16:01

Прорив на кілометри: ЗСУ зачистили велику ділянку фронту на Харківщині

15:52

Чи може Україна закрити небо над Росією: названо єдиний сценарій і терміни

15:51

Значно підросли: як зараз виглядають п’ятірнята з Одеси

Реклама
15:50

Дівчина показала, як позбутися нальоту за 3 хвилини: знадобиться лише одна річВідео

15:49

"Молюсь": переможниця "Холостяка" Белень показала важливу подію для родиниВідео

15:42

Долар і євро раптово полетіли вгору: зʼявився новий курс валют на 4 вересня

15:41

Україна уразила судно забезпечення NEFRIT в тилу РФ - ВМС

15:25

100-річна жінка щовечора їсть одну й ту саму вечерю: допомагає не старітиВідео

15:22

Плодові мушки зникнуть з кухні миттєво: шеф-кухар розкрив простий домашній трюк

14:54

На Київстар ТБ вже доступний до перегляду Original-серіал "Відважна дівчина"

14:52

City One Development відкриває продаж квартир в останніх будинках "Новопечерських Липок"

14:51

Не "ти молодець": як правильно хвалити дитину, поширені помилки батьків

14:31

Їй було 33 роки: померла популярна актриса Діснея

14:20

Тест на уважність: потрібно знайти число 58 серед 56 за 7 секунд

Реклама
14:15

Забудьте про жир і запахи: навіщо варити лимон і додавати оцетВідео

14:07

Україну накриє похолодання з дощами: до яких позначок знизиться температура

13:49

Російський десантний катер БК-16 підбили у Севастополі - Генштаб

13:44

"Дякую": Ступка показався в обіймах молодшої на 35 років коханої

13:34

Будівельники випадково розкопали "золоте місто": 22 тисячі мішків зі скарбами

13:18

Чотири бур’яни можуть швидко захопити ділянку: як їх позбутисяВідео

13:07

Городники радять розсипати попіл по грядках восени: результат здивує

13:03

Притягують удачу: які жіночі та чоловічі імена носять довгожителі

12:41

Китайський гороскоп на завтра, 4 вересня: Собакам — порядок, Півням — гнучкість

12:30

Вапняний наліт у ванній зникне за хвилину: чим потрібно протерти поверхні

12:01

СБУ розкрила причину стрілянини з ГУР і заявила, що "цього не мало статися"Фото

11:56

Путін заявив про можливість завершити війну з Україною та назвав умову

11:48

Будуть як нові: секрет прання кухонних рушників від професійної прибиральниці

11:48

Понад 20 пострілів: у Києві розстріляли директора клініки репродуктології - деталіФото

11:45

Аллу Пугачову та Лайму Вайкуле застали разом: "Зустріч із легендами"

11:43

Рибалки виловили з Прип’яті 75-кілограмового "монстра" довжиною 2,3 метра

11:42

Катаріна Файн зізналася, як "виборола" роль Оксани у серіалі 2+2 "Пригоди козака Виговського"

11:32

Федоров іде з посади очільника Запорізької ОВА та переїжджає до Києва - ЗМІ

11:28

Осіння помилка з гортензіями: як не позбавити сад квітів наступного рокуВідео

11:16

Втрати можуть сягати мільярдів: під удар РФ потрапив найбільший фармсклад України

Реклама
10:56

Гороскоп на завтра, 4 вересня: Дівам - радість, Скорпіонам - проблеми

10:47

Щоб зберегти квіти до весни: коли викопувати жоржини та гладіолуси у 2026 році

10:45

Олена Кравець вивезла дітей із Києва - куди вони переїхали

10:24

Життя вже не буде тим самим: 3 знаки зодіаку, на які чекає потужний прорив

10:15

Сочі під атакою, в небі хмара густого диму: морські дрони вдарили по порту

10:04

РФ з ночі масово тероризує Україну дронами: є загиблий та поранені, деталі атакиФото

09:59

Новий прогноз курсу долара та євро: як зміниться ринок валют на початку вересня

09:50

Лавров висунув новий ультиматум щодо України: чого хоче Кремль в обмін на мир

09:48

"Сумую за тобою": діти Віталія Кличка вперше за довгий час з'явилися разом

09:13

"Треба звикати": тривожний прогноз експерта щодо денних ударів РФ по Києву

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти