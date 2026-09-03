Як Україна буде протидіяти реактивним дронам РФ - Зеленський анонсував відповідь

На тлі нарощування Росією виробництва швидкісних "Шахедів" Україна готує нові рішення для посилення протиповітряної оборони та захисту від цієї загрози.

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Реактивні "Шахеди" - Україна готує нову відповідь на загрозу РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Володимир Зеленський/Telegram (t.me/V_Zelenskiy_official)

Ключові тези:

Україна прискорює виробництво швидкісних перехоплювачів

Зеленський анонсував асиметричну відповідь РФ

Бізнес залучать до виробництва систем ППО

Україна прискорює розробку та виробництво швидкісних дронів-перехоплювачів, здатних протидіяти реактивним "Шахедам", виробництво яких Росія нарощує. Водночас до окремих напрямів створення та постачання систем ППО планують активніше залучати приватний бізнес. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки.

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Одним із ключових питань засідання стало посилення спроможностей української оборонної промисловості. За словами президента, в Україні вже є виробники, здатні виконати поставлене завдання, а перші зразки нової зброї перебувають на етапі доопрацювання.

"Головне питання – прискорення всіх процесів для виробництва швидкісних перехоплювачів проти реактивних "Шахедів". В Україні є виробники зі спроможністю виконати це завдання. Прототипи розроблені, триває робота для доведення цієї нової зброї до необхідного рівня ефективності", - зазначив глава держави.

Окремо на Ставці розглянули можливість ширшої участі підприємців у роботах, пов'язаних із протиповітряною обороною. Йдеться про створення, постачання та налаштування окремих типів систем, для чого вже визначили конкретні завдання та строки.

Президент наголосив, що Україні необхідно одночасно збільшувати кількість швидкісних перехоплювачів і здешевлювати засоби ураження, аби відповідати на масштабування російських можливостей.

"Комплексна мета – це вихід нашої оборонної промисловості та роботи з партнерами на такий рівень, який забезпечить Україні достатню якість і кількість саме швидкісних дронів-перехоплювачів і дешевих ракет, щоб гарантувати захист в умовах, коли росіяни нарощують виробництво відповідних швидкісних засобів нападу", - наголосив Зеленський.

За даними української розвідки, Москва має подальші плани щодо розвитку швидкісних засобів ураження. Київ, за словами президента, розраховує реагувати не лише посиленням оборонних можливостей.

"Наші розвідки мають чітку інформацію щодо планів ворога, і наші ресурси спрямовані на те, щоб дати чітку відповідь на загрозу. Будемо діяти також і асиметрично. Відповідні операції затверджені", - підсумував президент.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Яку нову тактику ударів застосовує РФ - коментар експерта

Росія змінила тактику обстрілів в робить ставку на балістичні ракети та реактивні безпілотники, які може запускати меншими партіями майже щодня. Такий підхід противник використовує для пошуку слабких місць української протиповітряної оборони. Про це повідомив військово-політичний експерт Олександр Мусієнко в коментарі РБК-Україна.

Водночас російські війська розширюють використання інших засобів повітряного нападу. Йдеться, зокрема, про реактивні безпілотники та ракету-дрон "Бандероль", які мають інші характеристики порівняно зі звичайними ударними дронами.

Для української ППО це створює окрему проблему через різні можливості засобів перехоплення. Мусієнко наголошує, що нові типи цілей особливо ускладнюють роботу підрозділів, які застосовують мобільні вогневі групи.

"Такі цілі складніше перехоплювати мобільним вогневим групам", - вказує Мусієнко.

За словами експерта, ефективніше протидіяти таким цілям можуть зенітно-ракетні комплекси та бойова авіація. Паралельно Україна працює над розвитком реактивних дронів-перехоплювачів, які мають використовуватися проти російських реактивних безпілотників та "Бандеролей".

Ракета Бандероль / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр оборони Євген Хмара повідомив про випробування чотирьох перехоплювачів для боротьби з реактивними "Шахедами". Хмара також зазначив, що випробування чотирьох перехоплювачів пройшли в польових умовах. Завдання полягає в максимально швидкому доведенні рішень до необхідного рівня та масштабуванні виробництва до тисяч одиниць.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив про суттєве збільшення застосування реактивних безпілотників з боку росії. Він підкреслив, що за останні чотири доби було запущено понад 1500 БпЛА, близько 800 з яких були реактивними. У липні застосування реактивних дронів зросло приблизно в п'ять разів порівняно з червнем.

Радник президента України Павло Паліса повідомив, що Збройним Силам України потрібен час для адаптації техніки і тактики до нових реактивних загроз. Він також наголосив, що дрони-перехоплювачі поки що не демонструють очікуваної ефективності і тому застосовуються інші компоненти ППО. Названі засоби протидії включають переносні зенітно-ракетні комплекси, об'єктову ППО та авіацію.

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Про персону: Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

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