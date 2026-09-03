Чи може Україна закрити небо над Росією: названо єдиний сценарій і терміни

Російське небо стає зоною небезпеки. Як українські дрони та ракети здатні паралізувати аеропорти РФ, скільки часу це займає та як реагують у Кремлі.

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Закриття неба над РФ - скільки часу потрібно Україні / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Чи може небезпека для авіації змусити Путіна до переговорів

Що передбачає "закриття неба" над Росією

Скільки часу потрібно, щоб паралізувати ключові аеропорти РФ

Україна офіційно попередила міжнародні авіакомпанії про стрімке зростання небезпеки польотів над територією Росії. Київ відверто заявляє: російський повітряний простір дедалі більше ставатиме зоною присутності українських дронів і ракет. На цьому тлі ключові аеропорти Москви вже змушені регулярно зупиняти роботу та скасовувати сотні рейсів.

Главред з'ясував, чи може Україна закрити небо над Росією, скільки часу для цього потрібно та як це вплине на хід війни.

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Чому російське небо стає небезпечним

У своєму зверненні 1 вересня Володимир Зеленський прямо пов'язав загрози для російської авіації з масштабом агресії РФ проти України, наголосивши, що Київ діє виключно в межах права на самооборону. Президент окремо застеріг іноземні авіакомпанії, страховиків та партнерів про високі ризики подальшого використання російського повітряного простору.

"Від початку цієї повномасштабної агресії Росія намагалася заблокувати наші порти, і через російські удари по Україні в нас закрите небо для цивільної авіації. Постійно під ударами росіян – наші дороги, наша залізниця, наші університети, наші підприємства, навіть школи та церкви для росіян – це мішені", - заявив він.

Президент зазначив, що Україна не обирала війну, а нинішню ескалацію пов'язує виключно з рішеннями російського керівництва. За його словами, повітряна загроза вже не обмежується українською територією, оскільки російські удари змусили Київ розширювати можливості ураження військових об'єктів на території РФ.

"Цілком природно й справедливо, що її наслідки будуть і в Росії, зокрема в російському небі, яке вже є і буде більше простором для наших дронів, наших ракет, які активно й справедливо діють у відповідь на російську війну, у відповідь на російські удари", - зазначив глава держави.

Зеленський водночас провів чітку межу між військовими цілями та цивільною авіацією. Київ, за його словами, не прагне завдавати шкоди пасажирським літакам, однак попереджає перевізників про об'єктивні ризики польотів над територією РФ.

"Сьогодні ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами: російське небо стає повністю небезпечним. Україна не загрожує цивільній авіації як такій, жодному цивільному літаку", - наголосив він.

Володимир Зеленський / Скріншот

Окремо президент наголосив, що рівень небезпеки може змінюватися залежно від дипломатичного процесу. Україна готова враховувати прохання партнерів про тимчасові паузи на конкретних напрямках, якщо такі домовленості пов'язані з реальними кроками до завершення війни.

"Коли до нас звертались американці з проханням зробити паузу в ударах по Москві та Петербургу на 25, 26 й 27 серпня, ми витримали цю паузу. Ударів не було. Були удари по Україні", - заявив Зеленський.

Президент також додав, що подібний підхід може застосовуватися й щодо інших напрямків. За його словами, повернення безпеки цивільній авіації РФ він пов'язує саме з початком реального руху до миру.

"Безпека в небо Росії повернеться. Повернеться тоді, коли почнеться справжній рух до миру. Небо над Росією зараз для дронів. Не для цивільної авіації. Поки триває війна", - підсумував він.

Як Кирило Буданов оцінив нову реальність для Росії

Глава Офісу президента Кирило Буданов наголосив, що Москва сама обрала подальше загострення, атакуючи українські міста та цивільну інфраструктуру.

"Кремль свідомо обрав шлях ескалації, перетворивши 1 вересня на черговий день терору проти українських дітей та цивільної інфраструктури. Керуючись правом на самооборону, Україна дасть жорстку та пропорційну відповідь. Повністю підтримую рішення Президента та Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського", - заявив Кирило Буданов.

За його словами, головним об'єктом українських дій залишатимуться військові цілі, а авіаційна сфера РФ уже не може розглядатися як гарантовано безпечна. Водночас він залишив простір для дипломатичних домовленостей, якщо вони матимуть практичний результат.

"Російське небо більше не є безпечним. Це нова реальність, про яку ми офіційно попереджаємо міжнародні авіакомпанії, страховиків та партнерів. Наші далекобійні засоби системно відпрацьовуватимуть по військових цілях на території ворога", - зазначив Буданов.

Буданов / Інфографіка: Главред

Московські аеропорти вже стикаються з новими обмеженнями

Перші практичні наслідки цієї політики проявилися в роботі російських аеропортів. Видання The Moscow Times повідомило, що Внуково та Шереметьєво вдруге поспіль призупиняли роботу після попереджень української сторони про небезпеку російського повітряного простору.

За даними видання, Росавіація 2 вересня оголосила тимчасові обмеження на прийом і виліт літаків. Напередодні аналогічні заходи торкнулися одразу трьох московських аеропортів.

Масштаб перебоїв позначився на пасажирських перевезеннях. За даними Flightradar24, у Шереметьєво скасували 21 рейс і затримали 235, тоді як у Внуково скасували 22 рейси та затримали ще 94.

Російська сторона при цьому намагається демонструвати контроль над ситуацією. Росавіація заявляє, що транспортна система продовжує працювати, хоча тимчасові обмеження свідчать про те, що навіть короткочасна поява загроз у повітрі може створювати значні проблеми для великих вузлів.

Андрій Сибіга попередив ICAO про небезпеку польотів над Росією

Вже 2 вересня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про офіційне звернення Києва до Міжнародної організації цивільної авіації та заклик до перевізників і урядів враховувати нові ризики.

Андрій Сибіга наголосив, що українська сторона не хоче допустити випадкових інцидентів із цивільними літаками. Саме тому Київ вирішив довести інформацію про ситуацію до міжнародних структур, авіакомпаній і держав, які мають громадян та перевізників у російському повітряному просторі.

"Україна офіційно повідомила ICAO, що російський повітряний простір є небезпечним для цивільної авіації через посилення військової активності. Ми закликаємо всіх його уникати", - йдеться у заяві Андрія Сибіги.

Глава МЗС також пов'язав ризики для польотів із діями самої Росії. На його думку, Москва не враховує наслідків війни, які дедалі більше виходять за межі української території.

"Це наша відповідальна постанова - повідомити ICAO та всі авіакомпанії, а також уряди про необхідність обережності, навіть якщо Росія відмовляється виконувати свою відповідальність щодо їх інформування. Ми прагнемо запобігти ненавмисним інцидентам", - зазначив міністр.

Сибіга / Інфографіка: Главред

У відповідь російська сторона категорично відкинула українські попередження. Росавіація опублікувала NOTAM, у якому заявила, що українські документи щодо повітряного простору РФ нібито не мають юридичної сили та суперечать Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

Російське відомство також звинуватило українські авіаційні органи у підтримці того, що Москва назвала "терористичною риторикою" українського керівництва. Водночас Росавіація була змушена повідомити про додаткові заходи для безпечного використання російського повітряного простору та захисту транспортної інфраструктури.

"Повітряний транспорт Росії та його наземна інфраструктура продовжують працювати у плановому режимі, приймають і відправляють рейси, зокрема іноземних авіакомпаній", - заявили у відомстві.

Міністр транспорту РФ Андрій Нікітін також намагався запевнити громадян та авіакомпанії у спроможності держави контролювати ситуацію. Російська влада, за його словами, координує роботу із силовими та військовими структурами, щоб мінімізувати вплив загроз на цивільні перевезення.

"Ми постійно вдосконалюємо вимоги щодо безпеки польотів та безпеки аеропортів, і на всі ці загрози, які озвучують терористи, є відповіді", - заявив Нікітін.

Він повідомив, що Міністерство транспорту РФ працює у тісному контакті з Міноборони та Росгвардією. Заявлена мета російської влади - забезпечити функціонування цивільної авіації навіть за умов активності українських безпілотників.

"Не допустимо якихось значних перерв у роботі цивільної авіації", - запевнив міністр транспорту РФ.

Літаки на рейсах до Москви вже почали розвертати

На дипломатичні попередження наклалася реакція окремих авіаперевізників. Турецька Pegasus, за повідомленнями російських медіа, вночі 2 вересня розвернула кілька літаків, які прямували до Москви, а згодом скасувала низку рейсів.

За даними джерела, йшлося про рейси Бодрум - Москва, Ізмір - Москва та Анталія - Москва. Вранці також були скасовані десятки рейсів зі Стамбула до Москви та Санкт-Петербурга, а також з Анталії, Ізміра й Даламана до російських міст.

Пасажирам одного з рейсів представник Pegasus повідомив, що рішення пов'язане із забороною вильотів турецької сторони. Водночас у компанії не змогли чітко спрогнозувати, коли перевезення до російських міст повернуться до звичного графіка.

Як відповів Путін на попередження України

Поява ризиків для російської авіації викликала реакцію Кремля. Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін прокоментував слова Володимира Зеленського після саміту Шанхайської організації співробітництва та назвав можливе обмеження польотів над РФ приводом для нових звинувачень на адресу України.

Він заявив, що нібито не чув заяву українського президента, однак водночас дав зрозуміти, що Москва розглядає її як серйозний виклик. Російський лідер також пов'язав ситуацію з майбутніми ударами по українській інфраструктурі.

"Якщо це сказано вголос - то це заявка на державний тероризм. З терористами переговорів не ведемо", - заявив Володимир Путін.

Володимир Путін / Скріншот

Російський диктатор окремо пригрозив відповідними діями. Крім того, він заявив, що російські війська отримали вказівку готувати масовані удари по українській енергетичній інфраструктурі.

"Ми знайдемо чим відповісти, хай ніхто не сумнівається", - сказав Путін.

Що означає реакція Путіна

У Києві слова російського президента розцінили як свідчення того, що Москва сприймає нову тактику України як потенційно болючу. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко звернув увагу на суперечність між російською риторикою та наслідками війни для самої РФ.

На його думку, Кремль намагається перевести дискусію з питання російських атак на тему української відповіді. Андрій Коваленко вважає, що особливо показовою є реакція Москви на можливі удари по її території та авіаційній інфраструктурі.

"Доволі дивно чути від керівника терористичної організації, що маскується під державу Росія, Путіна звинувачення в тероризмі через анонс закриття неба над РФ", - заявив Андрій Коваленко.

Він також наголосив, що війна, яку Росія принесла в Україну, дедалі більше створює наслідки для самої російської території. На його думку, саме реакція російського керівництва демонструє чутливість Москви до таких дій.

"Щодня Росія здійснює терор України та українців, сама принесла війну і на свою територію, але сипле звинуваченнями. Розмиття реальності - вічний прийом їх пропаганди та політиків. Але зараз це вже виглядає тотально неадекватно на фоні їх дій", - зазначив глава ЦПД.

ЦПД / Інфографіка: Главред

Чи може небезпека для авіації змусити Путіна до переговорів

Військово-політичний ефект від проблем із повітряним сполученням окремо проаналізували у The Independent. Видання припустило, що системне погіршення ситуації в російському небі може впливати не лише на транспорт, а й на рішення російського керівництва щодо продовження війни.

Заступниця керівника відділу зовнішньої політики Центру "Нові євразійські стратегії" Катя Глод вважає, що за заявою Зеленського стоять одночасно тактичний і стратегічний розрахунки. Вона звернула увагу на посилення українських атак та необхідність донести до пасажирів і перевізників інформацію про нові ризики.

"Звісно, Зеленський частково перебільшує - це закриття аж ніяк не схоже на те, як було закрито повітряний простір України. Оскільки удари українських дронів посилюються, Зеленський, ймовірно, вважав це гарним "піар-моментом" - сигналом усім, хто використовує російський повітряний простір, що вони постраждають, якщо продовжуватимуть це робити", - пояснила Катя Глод.

На її думку, потенційний ефект виходить за межі репутаційного тиску. Якщо польоти до Москви стануть складнішими або дорожчими, це може вплинути на економічні інтереси людей, наближених до російської влади.

"Якщо дістатися до Москви літаком стане складно, це спричинить значні фінансові наслідки", - підкреслила експертка.

Катя Глод припускає, що за певного масштабу проблем представники російського бізнесу можуть вимагати від Кремля зміни підходу до війни. Водночас вона застерігає, що посилення українських ударів створює додаткові ризики і для європейської безпеки.

"Якщо це завдасть шкоди їхнім інтересам, олігархи з оточення Путіна в кінцевому підсумку можуть підштовхнути його до початку переговорів про припинення війни", - сказала Глод.

Як закриття неба може вплинути на логістику РФ

Українська сторона при цьому говорить не лише про психологічний або політичний ефект. Радник Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що масштабне порушення роботи російського авіасполучення може мати прямі наслідки для логістики держави.

Михайло Подоляк пояснив, що Київ розглядає ситуацію як спробу досягти симетрії: українська цивільна авіація фактично не працює через російські удари, тому Росія також має відчути обмеження повітряного сполучення. Він пов'язує можливий ефект передусім із масштабами російської території та залежністю від авіаперевезень.

"Заява президента про небезпечний повітряний простір - це про необхідність досягти паритету в тому, що відбувається в цій війні. 4,5 року Україна не може користуватися своїм повітряним простором. На мій погляд, буде справедливо, якщо симетрично буде закрито російське небо. З огляду на розмір території Росії, це, звичайно, суттєво вплине на російську логістику", - сказав він в ефірі FREEDOM.

Радник ОПУ також пов'язав посилення українських атак із характером російських ударів по Україні. Він наголосив на масованих атаках, ракетних ударах і застосуванні реактивних дронів, які, за його словами, створюють передумови для подальшого посилення української відповіді.

"Росія категорично відмовляється від будь-яких переговорів. Росія наполягає на необхідності продовжувати вбивати цивільне населення України. Протягом останніх чотирьох днів у Києві пролунало 70 сирен, і вони продовжують лунати", - заявив він.

Михайло Подоляк / Скріншот

Водночас він підкреслив, що цивільні літаки не є цілями України. Попередження міжнародним перевізникам, за його словами, має дати їм можливість самостійно оцінити ризики та скоригувати польотну діяльність.

"Наголошую - ми не атакуємо, це не є метою України, на відміну від Росії. Саме Росія атакує цивільне населення, зруйнувала нашу цивільну авіацію. Тому президент заздалегідь попереджає міжнародні компанії, що небо Росії буде абсолютно небезпечним", - підсумував Подоляк.

Що означає "закрити небо" над Росією

Авіаційний експерт Богдан Долінце наголосив в коментарі УНІАН, що "закрити небо" над Росією у фактичному сенсі означає не обов'язково встановити юридичну заборону польотів, а створити такі умови, за яких цивільна авіація не зможе стабільно та безпечно функціонувати.

За його словами, для цього необхідна регулярна поява неконтрольованих повітряних цілей у районах ключових російських аеропортів, передусім московського авіаційного вузла. Оскільки російська система ППО має значні можливості, одноразових ударів або поодиноких дронів недостатньо.

"Фактично потрібно реалізувати схожу або аналогічну стратегію до тієї, яку застосовує Росія. Тобто кожні кілька годин десятки безпілотників мають запускатися й перебувати в повітряному просторі РФ", - пояснив Долінце.

Експерт порівняв потенційну ситуацію з регулярними повітряними тривогами в Україні. Якщо дрони постійно створюють загрозу в районі аеропортів, диспетчерські служби змушені обмежувати або повністю зупиняти прийом і виліт повітряних суден, навіть якщо фізичного ураження літака чи злітно-посадкової смуги не відбулося.

"Саме так - повторення частих повітряних тривог, як це зараз відбувається в Києві та області через російські обстріли", - зазначив авіаційний експерт.

Дрон "Лютий" / Інфографіка Главред

Водночас Долінце бачить ще один можливий компонент впливу - порушення роботи інфраструктури, необхідної для функціонування аеродромів. Йдеться, зокрема, про дороге навігаційне обладнання, системи, які забезпечують безпечний зліт і посадку, та інші технологічні компоненти.

Якщо така інфраструктура буде виведена з ладу, сама злітно-посадкова смуга не забезпечить повноцінної роботи аеропорту. Експерт звернув увагу, що значна частина обладнання має іноземне походження, а його вартість може сягати десятків мільйонів доларів. У разі пошкодження швидко замінити такі системи буде складно, адже Росії доведеться або переміщувати обладнання з інших аеропортів, або шукати альтернативних постачальників, зокрема в азійських країнах.

Окремою проблемою можуть стати вимоги до кваліфікації екіпажів. Долінце пояснив, що сучасні аеропорти використовують системи посадки різних категорій, а для роботи в найскладніших умовах потрібні відповідні допуски як для літака, так і для пілота.

Якщо аеропорт втратить можливість забезпечувати посадку за категоріями CAT II або CAT III, частина екіпажів уже не зможе здійснювати там посадку. Навіть технічно оснащений літак не зможе скористатися всіма можливостями системи, якщо пілоти не мають відповідної сертифікації.

"Пілоти, які пройшли спеціальну підготовку для виконання посадки у складних умовах, як правило, не перевищують 20–30% від загальної кількості льотного персоналу", - пояснив Долінце.

Це, за його оцінкою, здатне створити додаткові економічні стимули для іноземних перевізників відмовлятися від російських напрямків. Якщо для виконання рейсів необхідно залучати обмежену кількість спеціально підготовлених екіпажів, а польоти при цьому супроводжуються регулярними затримками та ризиками, витрати авіакомпаній зростають.

Зрештою, перевізники можуть дійти висновку, що російські напрямки перестають бути економічно привабливими. Особливо це стосується міжнародних компаній, для яких додаткові витрати та ризики можуть перекривати фінансову вигоду від таких маршрутів.

Скільки часу потрібно, щоб паралізувати ключові аеропорти РФ

Коментуючи можливі терміни закриття неба над Росією Долінце наголосив, що ключовою умовою є здатність створити достатнє навантаження на російську ППО.

Експерт зазначив, що критично важливе обладнання аеропортів неможливо просто перемістити в безпечне місце. Воно стаціонарне, а його розташування загалом відоме, тому за належного планування операцій проблема для російської авіації може накопичуватися досить швидко.

За його оцінкою, одночасне застосування постійної дронової загрози та ударів по критичній інфраструктурі може призвести до значного розбалансування роботи московського авіавузла. При цьому вирішальним фактором залишається спроможність російської ППО одночасно захищати великі території та відбивати численні повітряні цілі.

Долінце підкреслює, що йдеться саме про умову достатньої кількості засобів ураження та належного планування. Якщо російська протиповітряна оборона буде перевантажена і не зможе ефективно протидіяти українським засобам ураження, наслідки для аеропортової інфраструктури можуть бути значними.

"Тижня достатньо, щоб зупинити роботу ключових аеропортів Москви, за умови, що ППО буде перевантажена і не зможе відбити атаки українських засобів ураження", - заявив авіаційний експерт.

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Про джерело: The Independent The Independent - британська інтернет-газета. Вона була заснована в 1986 році як національна ранкова друкована газета. Отримавши назву "Інді", вона почала виходити як широкоформатна газета, а в 2003 році перейшла на таблоїдний формат. Останній друкований випуск вийшов у суботу 26 березня 2016 року, залишивши лише онлайн-версію, повідомляє Вікіпедія.

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