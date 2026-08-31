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Путін зустрівся з Сі Цзіньпіном - що сказали про Україну після переговорів

Юрій Берендій
31 серпня 2026, 17:35
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Путін і Сі Цзіньпін майже оминули війну в Україні, натомість обговорили торгівлю та енергетику.
Путін зустрівся з Сі Цзіньпіном - що сказали про Україну після переговорів
Переговори Путіна і Сі Цзіньпіна у Бішкеку - головною темою стала економіка / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

  • Путін і Сі Цзіньпін майже не говорили про Україну
  • Лідери зосередилися на економічній співпраці
  • Москва очікує домовленостей щодо "Сили Сибіру-2"

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін провів переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном під час зустрічі в Бішкеку. В рамках зустрічі сторони майже не обговорювали війну проти України, зосередившись передусім на відносинах Росії та Китаю. Про це повідомив прессекретар диктатора РФ Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистським ЗМІ.

За словами представника Кремля, українське питання лише побіжно порушили під час переговорів.

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"Українська криза (так традиційно кремлівські чиновники та пропагандисти називають повномасштабну війну РФ проти України, - ред.) обговорювалася як рефрен, поверхнево, власне, обговорення не було", - сказав Пєсков.

Основну частину переговорів сторони присвятили економічним зв'язкам, торгівлі та міжнародним питанням. Пєсков заявив, що лідери також коротко обмінялися думками щодо ключових тем міжнародного порядку денного.

"В основному говорили про двосторонні відносини: про весь обсяг торговельно-економічної взаємодії, який, звичайно, не можна обговорювати публічно, зі зрозумілих причин, і коротко обмінялися думками щодо основних питань міжнародного порядку денного", - сказав він.

Зустріч відбулася після прибуття Путіна до Киргизії для участі в саміті Шанхайської організації співробітництва. Переговори із Сі стали першими двосторонніми переговорами російського лідера на полях саміту.

Окрему увагу сторони приділили масштабним економічним проєктам. Перед зустріччю помічник Путіна Юрій Ушаков заявляв, що серед ключових тем буде проєкт газопроводу "Сила Сибіру-2" та можливе остаточне узгодження домовленостей щодо нього. В цьому контексті варто зазначити, що російський диктатор Путін вже вшосте намагався переконати очільника Китаю запустити "Силу Сибіру-2", попередні спроби завершились провалом.

Російська сторона також наголошувала на координації з Китаєм на міжнародній арені та розширенні торговельно-економічних зв'язків. У переговорах із Сі з російського боку брали участь, зокрема, міністр закордонних справ Сергій Лавров, представники уряду та адміністрації президента, а також керівники великих державних компаній.

Путін під час зустрічі окремо акцентував на масштабах співпраці між двома країнами.

"Успішно розвивається співробітництво в усіх напрямках, зокрема й в економіці. Ми реалізуємо великі проєкти в енергетиці, промисловості, космосі, транспорті, логістиці", - сказав Путін.

За його словами, взаємні поставки сільськогосподарської продукції зросли на 34%. Російський президент також назвав перспективним напрямом спільні проєкти у сфері штучного інтелекту та цифрових технологій.

"Сьогодні в умовах складної геополітичної ситуації всеосяжне партнерство та стратегічна взаємодія між Росією та Китаєм є зразком міждержавних відносин. В основі - міцні традиції дружби, повага до суверенітету, рівності, взаємної вигоди", - підкреслив Путін.

Путін зустрівся з Сі Цзіньпіном - що сказали про Україну після переговорів
Позиція Китаю щодо війни РФ проти України / Інфографіка: Главред

Чи робить Китай ставку на Путіна - коментар експерта

Китай не зацікавлений у відстороненні Володимира Путіна від влади в Росії, оскільки нинішній курс Кремля посилює залежність Москви від Пекіна. При цьому Китай може підтримувати контакти з іншими представниками російських еліт. Про це повідомив політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду.

Пекін, на думку аналітика, отримує вигоду від того, що Росія дедалі більше втрачає самостійність у зовнішній торгівлі та технологічній сфері. За таких умов особа наступного керівника Кремля для Китаю не є принциповим питанням.

"Китай і так уже все контролює в Росії. Для нього не має значення, хто буде в Кремлі. Путін китайців повністю влаштовує, тому що він веде РФ до катастрофи та ще більшої залежності від Китаю. Тому Путіна вони чіпати не будуть", - заявив Загородній.

Водночас Пекін не обмежується контактами лише з чинною російською владою. Загородній допускає, що китайська сторона підтримує зв'язки з іншими впливовими представниками РФ, однак не вважає це ознакою підготовки швидкої зміни керівництва.

"Разом з тим, китайці спілкуються й з іншими представниками російських еліт, але що ці "інші" зроблять? Навіть якщо до влади в РФ прийде хтось інший, він не поверне європейські ринки, технологічна залежність Росії від Китаю величезна, і санкції проти РФ ніхто швидко не зніме", - зазначив аналітик.

Політика Китаю щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, представниця МЗС Китаю Мао Нін прокоментувала позицію Пекіна щодо планів Москви бити по Києву. Вона закликала до діалогу та висловила прохання утриматися від посилення бойових дій.

Оглядач Едвард Лукас написав, що Китай виставив Росії невигідні умови по газу. У статті він зазначив, що практично скасовано проєкт трубопроводу "Сила Сибіру-2". За його даними, проєкт мав обсяг 50 млрд кубометрів, а Пекін пропонує $50 за тисячу кубометрів, що становить одну п'яту від пропозиції Кремля.

Міністр закордонних справ КНР Ван І заявив про зацікавленість Китаю і США у сприянні завершенню війни в Україні. Ван І підкреслив, що сприяння завершенню війни вимагає продовження спілкування й конструктивної ролі обох сторін. Ван І також зазначив, що мирні переговори не можуть бути досягнуті за одну ніч.

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Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

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