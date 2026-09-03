'Треба звикати': тривожний прогноз експерта щодо денних ударів РФ по Києву

Що повідомив Гетьман:
- Денні атаки на Київ та область будуть тривати ще кілька тижнів
- Україна може змусити РФ припинити терор дзеркальними діями
- В Росії зникне бажання майже безперервно атакувати Київ
Країна-агресор Росія вже кілька днів поспіль атакує дронами столицю України та Київську область майже безперервно - вдень та вночі. Однак постійно окупанти тероризувати у такому темпі Київ не зможуть.
Про це в етері Ранок.LIVE заявив військовий оглядач Олексій Гетьман. За його словами, російські атаки безпілотників, найімовірніше, підуть на спад до 3 тижнів.
"Це нова реальність, до неї треба звикати. Але вона не буде продовжуватися безкінечно і вона закінчиться за 2-3 тижні. Чому? Тому що будуть наші потужні дії у відповідь", - наголосив Гетьман.
Оглядач наголосив, що єдиний спосіб примусити ворога зупинити дроновий терор - це показувати силу, робити щось симетричне і навіть більше. В такому випадку в РФ зникне бажання обстрілювати Київ та область безпілотниками протягом усього дня.
Які об'єкти може атакувати РФ у Києві
Главред писав, що за словами офіцера командування штурмових військ ЗСУ Дениса Ярославського, російські військові можуть посилити атаки на інфраструктуру великих українських міст, зокрема зосередитися на мостах через Дніпро в Києві.
Такі удари здатні серйозно ускладнити сполучення між лівобережною та правобережною частинами столиці та призвести до транспортного колапсу. Ярославський додав, що російські війська мають можливості для регулярного застосування комбінованих ракетно-дронових атак.
Удари РФ по Києву та області - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що Росія вдень 2 вересня завдала удару по Національному університету харчових технологій у Києві. Пошкоджено будівлі університету.
Раніше 2 вересня внаслідок російської атаки на столицю у Шевченківському районі зафіксували влучання та пожежу у шестиповерховому житловому будинку.
Напередодні, вранці 2 вересня, російська армія атакувала Київську область. Внаслідок ворожого удару травмовано двох людей. Є пошкодження цивільної інфраструктури. У Бучанському районі сталася пожежа у складських приміщеннях.
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Про персону: Олексій Гетьман
Олексій Гетьман (народився 19 квітня 1962 року в Києві) – український військовий експерт і аналітик, майор Збройних сил України у відставці. Ветеран російсько-української війни. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно коментує події війни на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах. У 2012 і 2014 роках брав участь у виборах до Верховної Ради, але народним депутатом не став.
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