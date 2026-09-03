'Треба звикати': тривожний прогноз експерта щодо денних ударів РФ по Києву

Ворог може атакувати Київ вдень та вночі ще кілька тижнів поспіль, але є нюанс.

https://glavred.net/ukraine/pridetsya-privykat-trevozhnyy-prognoz-eksperta-o-dnevnyh-udarah-rf-po-kievu-10793636.html Посилання скопійоване

Україна може змусити РФ припинити постійні удари по столиці / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Що повідомив Гетьман:

Денні атаки на Київ та область будуть тривати ще кілька тижнів

Україна може змусити РФ припинити терор дзеркальними діями

В Росії зникне бажання майже безперервно атакувати Київ

Країна-агресор Росія вже кілька днів поспіль атакує дронами столицю України та Київську область майже безперервно - вдень та вночі. Однак постійно окупанти тероризувати у такому темпі Київ не зможуть.

Про це в етері Ранок.LIVE заявив військовий оглядач Олексій Гетьман. За його словами, російські атаки безпілотників, найімовірніше, підуть на спад до 3 тижнів.

відео дня

"Це нова реальність, до неї треба звикати. Але вона не буде продовжуватися безкінечно і вона закінчиться за 2-3 тижні. Чому? Тому що будуть наші потужні дії у відповідь", - наголосив Гетьман.

Оглядач наголосив, що єдиний спосіб примусити ворога зупинити дроновий терор - це показувати силу, робити щось симетричне і навіть більше. В такому випадку в РФ зникне бажання обстрілювати Київ та область безпілотниками протягом усього дня.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Які об'єкти може атакувати РФ у Києві

Главред писав, що за словами офіцера командування штурмових військ ЗСУ Дениса Ярославського, російські військові можуть посилити атаки на інфраструктуру великих українських міст, зокрема зосередитися на мостах через Дніпро в Києві.

Такі удари здатні серйозно ускладнити сполучення між лівобережною та правобережною частинами столиці та призвести до транспортного колапсу. Ярославський додав, що російські війська мають можливості для регулярного застосування комбінованих ракетно-дронових атак.

Удари РФ по Києву та області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія вдень 2 вересня завдала удару по Національному університету харчових технологій у Києві. Пошкоджено будівлі університету.

Раніше 2 вересня внаслідок російської атаки на столицю у Шевченківському районі зафіксували влучання та пожежу у шестиповерховому житловому будинку.

Напередодні, вранці 2 вересня, російська армія атакувала Київську область. Внаслідок ворожого удару травмовано двох людей. Є пошкодження цивільної інфраструктури. У Бучанському районі сталася пожежа у складських приміщеннях.

Більше новин:

Про персону: Олексій Гетьман Олексій Гетьман (народився 19 квітня 1962 року в Києві) – український військовий експерт і аналітик, майор Збройних сил України у відставці. Ветеран російсько-української війни. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно коментує події війни на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах. У 2012 і 2014 роках брав участь у виборах до Верховної Ради, але народним депутатом не став.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред