Зеленський провів важливі переговори з представниками Трампа: про що йшлося

За словами глави держави, він поінформував співрозмовників про ситуацію на полі бою.

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Володимир Зеленський провів переговори з представниками Дональда Трампа / колаж: "Главред", фото: t.me/V_Zelenskiy_official, whitehouse.gov

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Президент провів переговори зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером

Зеленський поінформував про ситуацію на полі бою, а також про повітряні удари

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 31 серпня, провів телефонну розмову з представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

"Гарна телефонна розмова з представниками президента Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Обговорення було ґрунтовним і конструктивним. Важливо, що діалог між переговорними командами США та України триває постійно, і зараз ми обговорюємо визначення дати візиту до України. Ця поїздка була б дуже корисною для вироблення рішень на користь миру", – написав Зеленський у Telegram.

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За словами глави держави, він поінформував співрозмовників про ситуацію на полі бою, де успіхи Росії незначні й досягаються ціною величезних втрат, а також про повітряні удари.

Президент зазначив, що Віткофф і Кушнер знають багато подробиць.

"Команди будуть на зв'язку, щоб опрацювати порядок денний і визначити найбільш зручний графік подальшого спілкування", – підкреслив президент. Зеленський також висловив подяку Трампу, його представникам і всім у США, хто працює заради досягнення миру.

/ t.me/V_Zelenskiy_official

/ Інфографіка: Главред

Дипломат пояснив, чому завершення війни малоймовірне

Дипломат Володимир Огризко вважає, що розраховувати на швидке припинення війни або навіть досягнення тимчасового перемир’я з Росією в нинішніх умовах не доводиться. За його оцінкою, російське керівництво не зацікавлене у припиненні бойових дій, оскільки таке рішення може створити серйозні ризики для політичного становища Володимира Путіна.

Огризко зазначає, що навіть угода про припинення вогню стала б для Кремля джерелом нових проблем. Після припинення війни російському суспільству довелося б шукати відповіді на питання про причини конфлікту, його наслідки та подальші перспективи країни.

За словами дипломата, саме тому Москва може відкидати спроби домогтися хоча б тимчасового перемир’я. Повноцінну мирну угоду він взагалі вважає малореалістичною за нинішніх обставин, оскільки завершення війни може поставити під сумнів подальше існування нинішньої російської політичної системи.

Раніше Зеленський повідомив про підготовку до нового раунду переговорів із представниками президента США та зазначив, що більш детальна інформація про майбутні контакти стане відома в понеділок.

Нагадаємо, раніше експерт оприлюднив прогноз щодо завершення війни. Найближчим часом росіяни не планують вживати реальних заходів для закінчення війни, вважає Віктор Андрусів.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

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Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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