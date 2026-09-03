Понад 20 пострілів: у Києві розстріляли директора клініки репродуктології - деталі

Поліція оголосила спеціальну операцію та розшукує озброєного нападника.

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Стрілянина у Києві / Колаж: Главред, фото: поліція

Коротко:

У Святошинському районі Києва вранці сталася стрілянина

Відомо про одного постраждалого, йому надають допомогу лікарі

Поліція та КОРД шукають і намагаються затримати озброєного злочинця

У Святошинському районі Києва вранці 3 вересня сталася стрілянина. Наразі відомо про одного постраждалого, йому надають допомогу лікарі. Про це повідомила поліція Києва.

"Повідомлення про стрілянину у Святошинському районі надійшло до правоохоронців сьогодні вранці. Наразі відомого про одного постраждалого, йому надають допомогу лікарі", - йдеться в повідомленні. відео дня

Зазначається, що наразі в столиці триває спеціальна поліцейська операція із затримання озброєного злочинця. По тривозі піднятий особовий склад територіального та головного управлінь поліції.

До пошуків та затримання підозрюваного залучили також додаткові сили поліції, зокрема бійців спецпідрозділу КОРД.

За даними Telegram-каналів, стрілянина могла статися біля лікарні поблизу станції метро "Житомирська". Водночас офіційних подробиць щодо місця події поліція наразі не повідомляла.

Оновлено 12:53 Згодом у поліції повідомили нові подробиці стрілянини. Попередньо встановлено, що правопорушник здійснив понад 20 пострілів у 71-річного чоловіка, який щойно вийшов із салону автомобіля. Потерпілого у тяжкому стані госпіталізували.

Як повідомили правоохоронці, чоловік є директором столичної клініки репродуктології.

"У Києві чоловік впритул розстріляв директора столичної клініки репрудоктології – розпочато кримінальне провадження", - йдеться в повідомленні.

Подія сталася близько 10:00 біля вхідних дверей медичного закладу у Святошинському районі столиці.

Наразі тривають заходи із затримання особи, причетної до скоєння злочину. Правоохоронці встановлюють усі обставини події, а також мотив стрілянини. На місці проводять невідкладні слідчі дії.

За фактом замаху на умисне вбивство розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Стрілянина в Києві - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, 2 вересня у Дніпровському районі Києва сталася перестрілка, учасниками якої були представники СБУ та ГУР

Інцидент зі стріляниною стався в столичному районі Березняки в ніч на 2 вересня і продовжився вранці. Обставини події стали відомими після заяви начальника штабу Російського добровольчого корпусу Олександра Фортуни про нібито викрадення в Києві заступника командира РДК з бойової роботи Степана Каплунова.

"Тимур", керівник "Спецпідрозділу Тимура" Головного управління розвідки, до складу якого входить Російський добровольчий корпус, заявив про конфлікт із співробітниками СБУ. За його словами, силовики нібито викрали одного з бойових командирів ГУР, а згодом відкрили вогонь по представниках розвідки.

У Службі безпеки України представили іншу версію події. Там заявили, що співробітники правоохоронних органів проводили невідкладні слідчі дії в рамках розслідування кримінальної справи про теракт, який, за даними слідства, був організований російськими спецслужбами.

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