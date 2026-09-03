Аллу Пугачову та Лайму Вайкуле застали разом: "Зустріч із легендами"

Шанувальниця випадково зустріла відомих артисток у Лімасолі.

https://glavred.net/stars/allu-pugachevu-i-laymu-vaykule-zastali-vmeste-vstrecha-s-legendami-10793684.html Посилання скопійоване

Алла Пугачова та Лайма Вайкуле зустрілися / колаж: Главред, фото: скріншот із відео; instagram.com, Максим Галкін

Ви дізнаєтеся:

Аллу Пугачову та Лайму Вайкуле сфотографували разом

Як виглядали Алла Пугачова та Лайма Вайкуле на відпочинку

Співачок Аллу Пугачовута Лайму Вайкуле, які підтримують Україну після початку повномасштабної агресії РФ, застали разом у Лімасолі. Кадри із зірками опублікувала дівчина на ім’я Ангеліна в Instagram. Під час прогулянки з мамою вона несподівано зустріла легендарних виконавиць.

Судячи зі знімка, артистки відпочивали на відкритій веранді закладу. Вони привітно підійшли до скляної огорожі й нахилилися ближче, щоб зробити пам’ятне фото з шанувальницями.

відео дня

Пугачова та Вайкуле з прихильницями / фото: instagram.com, angelina___neva

75-річна Алла Пугачова позувала у стильному капелюшку з принтом та чорних сонцезахисних окулярах форми "котяче око". Поруч із нею стояла Лайма Вайкуле в чорній кофті та яскравих окулярах із рожевими лінзами. Обидві виконавиці виглядали розслаблено, посміхалися та привітно спілкувалися з перехожими. Шанувальниця не приховувала захоплення від спонтанного знайомства із зірками.

"Зустріч, яка надовго залишила після себе шлейф натхнення та світла! Зустріч із двома справжніми легендами, музами стилю та великими співачками нашої епохи - із примадонною Аллою Борисівною Пугачовою та неповторною Лаймою Вайкуле", - захоплено поділилася дівчина.

Пугачова та Вайкуле зустрілися в Лімасолі / фото: instagram.com, angelina___neva

Раніше цього літа Примадонна зробила рідкісний публічний вихід у світ, відвідавши щорічний музичний фестиваль Лайми Вайкуле "Laima Rendezvous" у Юрмалі. Пугачова традиційно стала головним почесним гостем фестивалю.

Алла Пугачова / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Олена Кравець виїхала з Києва через постійні обстріли столиці. Актриса та телеведуча відверто зізналася підписникам у соцмережах, що заради безпеки дітей вирішила на деякий час покинути місто, та повідомила про нове місце проживання.

Також діти Віталія Кличка та Наталії Єгорової зустрілися в Німеччині. Брат і сестра, які мешкають у різних країнах, опублікували рідкісне спільне фото з Мюнхена, де провели час разом на атракціонах.

Читайте також:

Про персону: Лайма Вайкуле Лайма Вайкуле – латвійська співачка та актриса. У серпні 2018 року, під час гастролей в Одесі, Вайкуле заявила, що не поїде виступати до Криму, який би гонорар їй не запропонували. Пізніше в ефірі телеканалу "Росія-1" співачка пояснила, що готова відвідати півострів лише після скасування санкцій.

У лютому 2022 року виступила із засудженням вторгнення Росії в Україну

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред