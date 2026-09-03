Втрати можуть сягати мільярдів: під удар РФ потрапив найбільший фармсклад України

Внаслідок російської атаки на Київщині постраждав один із ключових об’єктів фармацевтичної логістики.

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Росія атакувала найбільший фармсклад України / Колаж: Главред, фото: скриншот з відео

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РФ пошкодила фармкомплекс "Біокон" у Бориспільському районі

Комплекс є одним із найбільших спеціалізованих фармскладів України

Попередньо, збитки від атаки можуть сягати мільярдів гривень

Унаслідок російської атаки 3 вересня у Бориспільському районі Київської області було пошкоджено логістичний комплекс "Біокон" - один із найбільших спеціалізованих фармацевтичних складів України. Про це повідомляє "Економічна правда".

Про пошкодження складських приміщень повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко. За інформацією співрозмовників видання на фармацевтичному ринку, йдеться саме про комплекс "Біокон".

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За їхніми словами, внаслідок атаки могли бути знищені значні обсяги фармацевтичної продукції. Попередньо, збитки можуть сягати мільярдів гривень.

Зазначається, що ТОВ "ХФК "Біокон" спеціалізується на фармацевтичній логістиці та складському господарстві. Компанія надає іноземним фармацевтичним виробникам і дистриб’юторам складські приміщення для зберігання продукції, зокрема на митному складі.

Скільки ще триватиме "шахедний" терор РФ: прогноз Буданова

Російська армія може продовжувати атаки на Україну з використанням реактивних безпілотників щонайменше до парламентських виборів у Росії, які відбудуться 18–20 вересня. Про це заявив голова Офісу президента Кирило Буданов у коментарі Новини.LIVE.

За словами голови ОП, Москва намагається створити для росіян "картинку перемоги", яку не може підкріпити реальними результатами на полі бою.

"У Росії наближаються вибори. Їм теж потрібно показувати своїм виборцям якусь вражаючу картинку перемоги, бо на полі бою перемоги не відчуваються. Як і весь світ не відчуває. Тому терор. Вони не вміють по-іншому. Щонайменше до виборів (триватимуть атаки "шахідів" - Ред.)", - сказав Буданов.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, російські окупанти з ночі 3 вересня масовано тероризують Україну ударними безпілотниками. Внаслідок ворожих ударів є загиблий і постраждалі. На Київщині постраждали двоє людей, пошкоджені будівлі та автомобіль. На Хмельниччині уламки дрона спричинили пожежі, є поранений.

Нагадаємо, в Одесі в ніч на четвер, 3 вересня, пролунали вибухи. В результаті російської атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. В результаті нічної ворожої атаки постраждали 17 осіб, серед них - троє дітей.

Крім того, російський безпілотник вдень, 2 вересня, атакував потяг №53/54 сполученням Одеса - Дніпро. Як повідомили в "Укрзалізниці", ворожий БПЛА влучив поблизу потяга на одній зі станцій Придніпровської залізниці.

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Про персону: Тимур Ткаченко Тимур Ткаченко - український державний діяч азербайджанського походження, начальник Київської міської військової адміністрації з 31 грудня 2024 року, заступник Міністра розвитку громад та територій України (27.09.2024 - до 31.12. 2024), член Наглядової ради Укрпошти, колишній заступник міністра стратегічних галузей промисловості (15.08.2023 - 10.09.2024), колишній директор Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (КМДА), пише Вікіпедія.

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