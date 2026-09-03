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Новий прогноз курсу долара та євро: як зміниться ринок валют на початку вересня

Анна Косик
3 вересня 2026, 09:59
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Банкір розповів про ризики, які можуть виникнути для валют в Україні наступного тижня.
Новий прогноз курсу долара та євро: як зміниться ринок валют на початку вересня
Прогноз змін на валютному ринку України наступного тижня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що повідомив Лєсовий:

  • Валютний ринок у перщій половині вересня залишиться відносно стабільним
  • Російські атаки можуть вплинути на курс гривні
  • Дефіцит валюти на готівковому ринку не очікується

Долар з 7 по 13 вересня коливатиметься в межах 44,3-44,8 грн, а євро найімовірніше триматиметься в коридорі 51,5-52,5 грн. Про це в коментарі Главреду заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий.

Він зазначив, що наслідки атак країни-агресора Росії на енергетичну та логістичну інфраструктуру залишаються головним ризиком для курсу гривні у першій половині вересня, хоча загальна ситуація на валютному ринку виглядає відносно передбачуваною.

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Лєсовий наголосив, що точний валютний прогноз в умовах війни ускладнюється тим, що на курс впливають не лише економічні показники, а й фактори, які практично неможливо чітко виміряти.

Попит на валюту змінюється

Пошкодження енергетичних та логістичних об'єктів підвищує собівартість виробництва й доставки товарів, змушуючи бізнес шукати додаткові кошти на резервне живлення, пальне та обладнання. Оскільки частина такої продукції імпортна, це автоматично збільшує попит на іноземну валюту.

"Подорожчання логістики й виробництва поступово відбивається на споживчих цінах, що створює додатковий інфляційний тиск. Якщо населення бачить прискорення зростання цін, це може стимулювати бажання переводити частину заощаджень у долари чи євро", - пояснив банкір.

Банкір зауважив, що психологічну реакцію ринку неможливо повністю відокремити від економічних процесів, але наявні інструменти регулювання дозволяють згладжувати короткострокові сплески.

"Нинішня модель валютного ринку дозволяє згладжувати такі короткочасні реакції. Нацбанк через інтервенції компенсує дефіцит валюти на міжбанку, а режим керованої гнучкості не дає ситуативному сплеску попиту миттєво трансформуватися у значне послаблення гривні", - пояснив Лєсовий.

Як зміниться готівковий ринок наступного тижня

На готівковому ринку з 7 по 13 вересня дефіциту валюти не прогнозується - курси банків та обмінних пунктів залишатимуться близькими до міжбанківських показників, а короткі періоди підвищеного попиту не повинні спричинити ажіотажу.

Стримувати бажання населення масово купувати валюту може й підвищення дохідності гривневих депозитів.

"У вересні максимальна дохідність окремих пропозицій може сягнути 17,5% річних, тому частину заощаджень доцільно розглядати не лише крізь призму валютної конвертації", - підсумував Лєсовий.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Щоденні курсові зміни на міжбанку Лєсовий прогнозує у межах 0,05-0,15 грн, у комерційних банках - до 0,1-0,2 грн, в обмінних пунктах - до 0,3 грн. Спред між купівлею та продажем на міжбанку становитиме до 0,15 грн за долар і до 0,2 грн за євро, у банках - 0,5-0,6 грн та 0,8-1 грн відповідно, в обмінниках - 0,6-1 грн і 1-1,3 грн.

Середня різниця між міжбанківським і готівковим курсом залежно від валюти складе 0,1-0,15 грн, а тижневі відхилення від стартового курсу - до 1-1,5%.

Що буде з доларом та євро у вересні

Главред писав, що за словами Тараса Лєсового, у вересні курс долара перебуватиме в межах 44,7–45,4 грн, а євро коштуватиме 51,5–53 грн. На валютний ринок впливатиме зростання попиту з боку імпортерів енергоресурсів, пального та енергообладнання.

Компанії вже готуються до осінньо-зимового періоду, тому їхні валютні потреби можуть збільшуватися. Додатковим фактором тиску може стати погіршення зовнішньоторговельного балансу. За січень–липень Україна імпортувала товарів на 58,1 мільярда доларів, тоді як експорт становив 24,1 мільярда доларів. Таким чином, від’ємне сальдо торгівлі товарами наблизилося до 34 мільярдів доларів.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 3 вересня Національний банк України підвищив офіційний курс валют. Порівняно з попереднім робочим днем долар, євро та польський злотий подорожчали.

Раніше повідомлялося, що на початку вересня передумов для різкого валютного стрибка в Україні не очікується. Курс долара перебуватиме в межах 44,6-45,1 грн, а курс євро - 51-52,5 грн, але ситуація справді залишатиметься напруженою.

Напередодні стало відомо, що різкого падіння гривні у 2026 році не очікується. Наразі українська валюта має два ключові "стовпи" підтримки – міжнародну фінансову допомогу та валютні обмеження.

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Про персону: Тарас Лєсовий

Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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