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Російський десантний катер БК-16 підбили у Севастополі - Генштаб

Руслана Заклінська
3 вересня 2026, 13:49
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Сили оборони уразили низку військових об’єктів РФ у Криму, на Донеччині та Запоріжжі.
Російський десантний катер БК-16 підбили у Севастополі - Генштаб
Катер БК-16, комплекс РЕБ "Красуха-4" / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org

Коротко:

  • У Севастополі уражено десантний катер БК-16
  • Біля Севастополя також уражено комплекс РЕБ "Красуха-4"
  • На Донеччині уражено склад безпілотників і склад боєприпасів

Сили оборони України 2 вересня та в ніч на 3 вересня уразили низку військових об’єктів російських окупантів. Серед цілей - десантний катер БК-16, комплекс радіоелектронної боротьби "Красуха-4", пункт управління безпілотниками та склади противника. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У тимчасово окупованому Севастополі українські військові уразили десантний катер БК-16. Ступінь його пошкоджень наразі уточнюється.

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БК-16 - швидкісний транспортно-десантний катер проєкту 02510, призначений для перевезення та висадки десанту, зокрема на необладнане узбережжя. Також його можуть використовувати для патрульних і протидиверсійних завдань. Катер має екіпаж із двох осіб та може перевозити до 19 десантників.

Крім того, в районі тимчасово окупованого Севастополя уражено мобільну станцію РЕБ "Красуха-4". Цей комплекс призначений для радіоелектронного придушення бортових радіолокаційних станцій літаків і вертольотів, а також радіолокаційних засобів безпілотників. "Красуха-4" також здатна впливати на засоби зв’язку та інші радіоелектронні системи.

У районі Мар’їного на тимчасово окупованій території Криму Сили оборони уразили пункт управління безпілотниками російських військ.

На Донеччині, у Желанному, українські військові уразили склад безпілотників одного з підрозділів противника. Ще один удар припав на район Іловайська, де було уражено склад боєприпасів російських окупантів.

Крім того, Сили оборони уразили військові об’єкти противника на полігоні "Восточный" у Новопетрівці Запорізької області. У Генеральному штабі зазначили, що ступінь завданих російським військам збитків наразі уточнюється.

Як Україна відповість Росії на атаки - пояснення ОП

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що Росія свідомо обрала шлях ескалації, перетворивши 1 вересня на черговий день атак по Україні. Тому Київ готує жорстку та пропорційну відповідь.

Він наголосив, що Україна діятиме в межах права на самооборону та системно завдаватиме ударів по військових цілях на території РФ.

"Російське небо більше не є безпечним. Це нова реальність, про яку ми офіційно попереджаємо міжнародні авіакомпанії, страховиків та партнерів. Наші далекобійні засоби системно відпрацьовуватимуть по військових цілях на території ворога", - сказав Буданов.

Водночас він зауважив, що Україна поважає дипломатичні зусилля партнерів і готова до точкових пауз у бойових діях, якщо вони сприятимуть реальному завершенню війни.

Ураження техніки РФ - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, моніторинговий Telegram-канал "Кримський вітер" зафіксував пожежу на військовому аеродромі в Джанкої. На супутникових знімках було зафіксовано кілька осередків вогню і можливі ураження інфраструктури.

ГУР МО України повідомило про ураження виробничо-перевалочного комплексу в Ленінградській області. У релізі відомства було зазначено, що в межах операції були уражені ключові елементи установки та технологічне обладнання.

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російської авіатехніки. У повідомленні Генштабу було оприлюднено деталі щодо знищення МіГ-29 і Ка-27.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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