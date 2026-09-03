Російський десантний катер БК-16 підбили у Севастополі - Генштаб

Сили оборони уразили низку військових об’єктів РФ у Криму, на Донеччині та Запоріжжі.

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Катер БК-16, комплекс РЕБ "Красуха-4" / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org

Коротко:

У Севастополі уражено десантний катер БК-16

Біля Севастополя також уражено комплекс РЕБ "Красуха-4"

На Донеччині уражено склад безпілотників і склад боєприпасів

Сили оборони України 2 вересня та в ніч на 3 вересня уразили низку військових об’єктів російських окупантів. Серед цілей - десантний катер БК-16, комплекс радіоелектронної боротьби "Красуха-4", пункт управління безпілотниками та склади противника. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У тимчасово окупованому Севастополі українські військові уразили десантний катер БК-16. Ступінь його пошкоджень наразі уточнюється.

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БК-16 - швидкісний транспортно-десантний катер проєкту 02510, призначений для перевезення та висадки десанту, зокрема на необладнане узбережжя. Також його можуть використовувати для патрульних і протидиверсійних завдань. Катер має екіпаж із двох осіб та може перевозити до 19 десантників.

Крім того, в районі тимчасово окупованого Севастополя уражено мобільну станцію РЕБ "Красуха-4". Цей комплекс призначений для радіоелектронного придушення бортових радіолокаційних станцій літаків і вертольотів, а також радіолокаційних засобів безпілотників. "Красуха-4" також здатна впливати на засоби зв’язку та інші радіоелектронні системи.

У районі Мар’їного на тимчасово окупованій території Криму Сили оборони уразили пункт управління безпілотниками російських військ.

На Донеччині, у Желанному, українські військові уразили склад безпілотників одного з підрозділів противника. Ще один удар припав на район Іловайська, де було уражено склад боєприпасів російських окупантів.

Крім того, Сили оборони уразили військові об’єкти противника на полігоні "Восточный" у Новопетрівці Запорізької області. У Генеральному штабі зазначили, що ступінь завданих російським військам збитків наразі уточнюється.

Як Україна відповість Росії на атаки - пояснення ОП

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що Росія свідомо обрала шлях ескалації, перетворивши 1 вересня на черговий день атак по Україні. Тому Київ готує жорстку та пропорційну відповідь.

Він наголосив, що Україна діятиме в межах права на самооборону та системно завдаватиме ударів по військових цілях на території РФ.

"Російське небо більше не є безпечним. Це нова реальність, про яку ми офіційно попереджаємо міжнародні авіакомпанії, страховиків та партнерів. Наші далекобійні засоби системно відпрацьовуватимуть по військових цілях на території ворога", - сказав Буданов.

Водночас він зауважив, що Україна поважає дипломатичні зусилля партнерів і готова до точкових пауз у бойових діях, якщо вони сприятимуть реальному завершенню війни.

Ураження техніки РФ - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, моніторинговий Telegram-канал "Кримський вітер" зафіксував пожежу на військовому аеродромі в Джанкої. На супутникових знімках було зафіксовано кілька осередків вогню і можливі ураження інфраструктури.

ГУР МО України повідомило про ураження виробничо-перевалочного комплексу в Ленінградській області. У релізі відомства було зазначено, що в межах операції були уражені ключові елементи установки та технологічне обладнання.

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російської авіатехніки. У повідомленні Генштабу було оприлюднено деталі щодо знищення МіГ-29 і Ка-27.

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