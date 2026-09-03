Дочка популярної української співачки виступила на шоу "Україна має талант"

Дочка Тетяни Піскаревої заспівала складну пісню на шоу талантів.

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Дочка Тетяни Піскаревої заспівала на шоу талантів / Колаж Главред, фото - скріншот

Коротко:

Яку пісню заспівала дочка Тетяни Піскаревої

Як відреагували судді

Дочка популярної української співачки Тетяни Піскаревої стала учасницею шоу "Україна має талант".

12-річна дівчинка Надія Леснікова виступила з композицією Селін Діон "The Power of love".

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Надія Леснікова - дочка Тетяни Піскаревої / Скріншот

Цікаво, що, потрапивши на шоу, вона не сказала, що є дочкою співачки. На запитання про те, хто навчає її вокалу, дівчинка скромно відповіла, що навчається у мами, народної артистки України.

Надія Леснікова - дочка Тетяни Піскаревої / Скріншот

Дівчинка чисто й красиво виконала пісню й отримала в результаті три "так" від суддів проекту: Артема Пивоварова, Олени Кравець та Станіслава Боклана.

Надія Леснікова - дочка Тетяни Піскаревої / Скріншот

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Про особу: Тетяна Піскарева Тетяна Піскарева - українська співачка, композиторка, Заслужена артистка України (2003). Через кілька місяців після початку російської збройної агресії проти України Тетяна Піскарева написала пісню "Мамина молитва", яка стала першим "Музичним листом на війну" з однойменного циклу пісень співачки. Вона одружена та виховує двох дочок.

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