"Дякую": Ступка показався в обіймах молодшої на 35 років коханої

Український актор відсвяткував 59-річчя і вперше за довгий час опублікував фотографії зі своєю молодою обраницею.

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Остап Ступка та Маргарита Ткач / колаж: Главред, фото: instagram.com, Маргарита Ткач; скріншот із відео

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Скільки років виповнилося Остапу Ступці

Як виглядав актор зі своєю обраницею

Відомий український актор Остап Ступка вирішив перервати тривале мовчання в Instagram і опублікував фото з молодою коханою. Зірка екранів практично не з'являвся на публіці з початку року, проте зробив виняток з особливої нагоди.

2 вересня артист відзначив свій 59-й день народження. Цей святковий день він провів разом зі своєю коханою - театральною критикою Маргаритою Ткач. Дівчина молодша за актора на 35 років, проте значна різниця у віці не заважає їхнім стосункам.

відео дня

Остап Ступка - день народження / фото: instagram.com, Маргарита Ткач

На знімку іменинник постає у легкому повсякденному вбранні - футболці, сорочці та штанах, а Маргарита вигідно підкреслила фігуру облягаючою сукнею фіолетового кольору. На фото дівчина ніжно обіймає актора, а під публікацією залишила лаконічне, але дуже зворушливе зізнання.

"Дякую, що народився", - написала Маргарита.

До привітань приєдналася й донька іменинника - Устина Ступка. Дівчина опублікувала зворушливе фото з батьком і звернулася до нього зі теплими словами: "Багато років, кохаю".

Остап Ступка з дочкою / фото: instagram.com, Остап Ступка

Сам Остап Ступка вперше за довгий час порушив мовчання в соцмережах і звернувся до шанувальників із вдячністю та оптимізмом:

"Цього дня народилися Кіану Рівз, Сальма Хаєк, Леннокс Льюїс, ну і мені сьогодні 59. Дякую всім, хто поруч! Слава ЗСУ! Слава Україні", - заявив актор.

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Про персону: Остап Ступка Остап Ступка - український актор театру та кіно, телеведучий. Народний артист України (2009). Син народного артиста СРСР Богдана Ступки, повідомляє "Вікіпедія".

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