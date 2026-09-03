"Дякую": Ступка показався в обіймах молодшої на 35 років коханої

Ви дізнаєтеся:
- Скільки років виповнилося Остапу Ступці
- Як виглядав актор зі своєю обраницею
Відомий український актор Остап Ступка вирішив перервати тривале мовчання в Instagram і опублікував фото з молодою коханою. Зірка екранів практично не з'являвся на публіці з початку року, проте зробив виняток з особливої нагоди.
2 вересня артист відзначив свій 59-й день народження. Цей святковий день він провів разом зі своєю коханою - театральною критикою Маргаритою Ткач. Дівчина молодша за актора на 35 років, проте значна різниця у віці не заважає їхнім стосункам.
На знімку іменинник постає у легкому повсякденному вбранні - футболці, сорочці та штанах, а Маргарита вигідно підкреслила фігуру облягаючою сукнею фіолетового кольору. На фото дівчина ніжно обіймає актора, а під публікацією залишила лаконічне, але дуже зворушливе зізнання.
"Дякую, що народився", - написала Маргарита.
До привітань приєдналася й донька іменинника - Устина Ступка. Дівчина опублікувала зворушливе фото з батьком і звернулася до нього зі теплими словами: "Багато років, кохаю".
Сам Остап Ступка вперше за довгий час порушив мовчання в соцмережах і звернувся до шанувальників із вдячністю та оптимізмом:
"Цього дня народилися Кіану Рівз, Сальма Хаєк, Леннокс Льюїс, ну і мені сьогодні 59. Дякую всім, хто поруч! Слава ЗСУ! Слава Україні", - заявив актор.
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Про персону: Остап Ступка
Остап Ступка - український актор театру та кіно, телеведучий. Народний артист України (2009). Син народного артиста СРСР Богдана Ступки, повідомляє "Вікіпедія".
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