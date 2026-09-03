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Прорив на кілометри: ЗСУ зачистили велику ділянку фронту на Харківщині

Анна Косик
3 вересня 2026, 16:01
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Українським військовим вдалося відтіснити противника на Куп'янському напрямку.
Прорив на кілометри: ЗСУ зачистили велику ділянку фронту на Харківщині
На Харківщині Сили оборони мають нові успіхи / Колаж: Главред, фото: t.me/rug_international, скріншот з YouTube

Головне:

  • На Харківщині воїни НГУ зачистили велику ділянку
  • Успіхи Сил оборони зафіксовано біля Дворічного
  • Українські військові продовжують відтісняти противника

Бійці 23-го штурмового полку Р.У.Г 2-го корпусу НГУ "Хартія" зачистили нові ділянки місцевості між Дворічною та Западним у Харківській області. Про це повідомив полк у Telegram.

На одній із ділянок українські бійці працювали спільно з військовослужбовцями 35-ї окремої бригади морської піхоти. В результаті операції зачищено ділянки місцевості північніше та західніше населеного пункту Дворічне.

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"Загалом звільнено ще 4 км² української території. Поки ворог на нашій землі, робота триває", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що наприкінці серпня Сили оборони просунулись між Западним та Дворічною, відтіснивши окупантів та звільнивши понад 6 км² території.

Росіяни готуються до захоплення двох великих міст

Главред писав, що за даними аналітиків ISW, окупаційна армія зараз веде два основні наступи - на північну та південну околиці українського фортечного поясу в Донецькій області, який є головною метою Москви у весняно-літній кампанії 2026 року.

Після провальних спроб пробитися до Слов'янська з північного сходу через Лиман, окупанти перенесли основні зусилля на східний та південно-східний напрямки, а на півдні поясу активно проникають у Костянтинівку.

Прорив на кілометри: ЗСУ зачистили велику ділянку фронту на Харківщині
Слов'янськ / Інфографіка: Главред

Захоплення Костянтинівки російські чиновники неодноразово називали ключовою умовою для виходу на агломерацію Слов'янськ-Дружківка-Краматорськ і, відповідно, для контролю над усією Донецькою областю.

Просування Сил оборони на Харківщині - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Сили оборони України звільнили два квадратні кілометри лісу під Куп'янськом на південний захід від Западного та продовжують просування на захід від Дворічної.

Раніше, на початку серпня, українські воїни контратакували армію Росії в районі населеного пункту Рідкодуб, що на південний захід від Борової. Про це навіть не змовчали російські мілблогери.

Напередодні стало відомо, що вже більше місяця російські війська продовжують спроби просунутися на Куп'янському напрямку, проте українські захисники не тільки стримують наступ, а й проводять контратаки.

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Про джерело: НГУ "Хартія"

13-та бригада оперативного призначення "Хартія" (13 БрОП) - військове формування Національної гвардії України. Після початку російського вторгнення в 2022 році у Харкові створили ДФТГ "Хартія", що входило до 127-ї бригади ТРО. Підрозділ брав участь у боях за Харків і на Харківщині. Взимку 2022 року воював під Бахмутом. На початку 2023 року переформований на 13-ту бригаду НГУ. В 2024 році бригада воювала в районах Очеретиного, Серебрянського лісництва, і на півночі Харківщини, пише Вікіпедія.

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