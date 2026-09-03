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Сочі під атакою, в небі хмара густого диму: морські дрони вдарили по порту

Анна Косик
3 вересня 2026, 10:15оновлено 3 вересня, 10:52
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Місцеві мешканці повідомили про роботу ППО.
Сочі під атакою, в небі хмара густого диму: морські дрони вдарили по порту
Влучання окупантам уникнути не вдалося / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Головне:

  • У Сочі прогриміли вибухи
  • Під ударом опинився місцевий порт
  • Україна, ймовірно, атакувала РФ безекіпажним катером

Вранці 3 вересня у Сочі було атаковано портову інфраструктуру. За даними місцевих мешканців та моніторингових каналів, у небо над портом піднімається хмара диму.

Telegram-канал Exilenova+ повідомив, що інфраструктуру Сочі атакував безекіпажний катер. Що було ціллю удару - наразі невідомо. Серед можливих варіантів - Панцир-С1, або російські патрульні катери.

відео дня
Сочі під атакою, в небі хмара густого диму: морські дрони вдарили по порту
Панцир-С1 / Інфографіка: Главред

"Порт було атаковано БЕКом. Чи був ціллю Панцир/РЛС - невідомо. Цілей як таких там більше немає. Хіба що патрульні катери", - йдеться у повідомленні.

Для чого РФ використовує порт Сочі

Країна-агресор Росія через регулярні удари Сил оборони України по об'єктах у Севастополі та Новоросійську, змушена використовувати Сочі як додатковий, більш віддалений пункт базування та стоянки для суден Чорноморського флоту і Прикордонної служби ФСБ.

Окрім цього морський порт використовується як логістична точка для забезпечення та постачання матеріально-технічних засобів і військової техніки.

Сочі під атакою, в небі хмара густого диму: морські дрони вдарили по порту
Скріншот з Telegram-каналу Главред

Дивіться відео атаки на Сочі:

Як українські удари вглиб РФ впливають на Путіна

Главред писав, що за даними аналітиків ISW, кремлівський диктатор нещодавно посилив охорону для себе та високопосадовців РФ. ФСО різко посилила безпеку навколо Путіна та його оточення.

Причини такого рішення дві. Перша - це удари українських безпілотників вглиб Росії. Друга - посилення вбивств і замахів на високопосадовців російських військових по всій Росії.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 1 вересня оператори Департаменту активних дій та Департаменту безпілотних систем ГУР МО України в межах спільної із Силами оборони України deepstrike-операції уразили комплекс "Новатек-Усть-Луга" в Ленінградській області Росії.

Напередодні стало відомо, що Сили безпілотних систем у ніч проти 30 серпня завдали ударів по низці військових об’єктах РФ на аеродромах Єйськ та Міллерово.

Раніше, 30 серпня, у Росії прогриміли вибухи. Дрони атакували кілька областей РФ, серед них і Ленінградська. Там помідомили про приліт на НПЗ "Киришинефтеоргсинтез".

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Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

Аудиторія - понад 100 тисяч підписників.

Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.

Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються.

Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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