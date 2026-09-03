РФ з ночі масово тероризує Україну дронами: є загиблий та поранені, деталі атаки

Унаслідок нічної атаки російських дронів уже відомо про загиблого та постраждалих.

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Атака РФ на Україну 3 вересня / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

Російський дрон вдарив по авто на Запоріжжі, є загиблий та поранена

На Київщині постраждали двоє людей, пошкоджені будівлі та автомобіль

На Хмельниччині уламки дрона спричинили пожежі, є поранений

Російські окупанти з ночі 3 вересня масовано тероризують Україну ударними безпілотниками. Внаслідок ворожих ударів є загиблий і постраждалі, пошкоджені житлові, цивільні та промислові об’єкти.

На Запоріжжі дрон вдарив по цивільному автомобілю

Зранку 3 вересня російські військові атакували дроном цивільний автомобіль у селі Біленьке Запорізького району.

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Внаслідок удару загинув чоловік. Жінка, яка перебувала в автомобілі, отримала поранення. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Одна людина загинула, одна - поранена внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Російський дрон ударив по цивільній автівці у Біленькому. Загинув чоловік. Жінка дістала поранень", - написали в ОВА.

Що відомо про атаку на Київщину

У ніч проти 3 вересня під російською атакою опинилася також Київська область. Внаслідок російської атаки у Бориспільському районі осколкові поранення отримав чоловік. Його госпіталізували, він отримує необхідну медичну допомогу.

Ворог пошкодив складські приміщення, адміністративну будівлю, магазин та МАФи. На місцях працюють оперативні служби. Про наслідки атаки повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Ще одна людина постраждала в Обухівському районі. Жінка отримала гостру реакцію на стрес, медики надали їй допомогу на місці. Також у районі виникла пожежа приватного будинку та було пошкоджено автомобіль.

"Ворог продовжує тероризувати мирне населення Київщини. За ці злочини Росія має понести відповідальність. Повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги", - закликали в ОВА.

Ворог атакував Хмельниччину

Росія двічі за ніч атакувала Хмельниччину ударними безпілотниками. У Хмельницькому уламки російського дрона впали на територію підприємства. Внаслідок цього загорілася вантажівка та був пошкоджений склад.

Поранення отримав водій автомобіля, повідомляють в ДСНС.

Під час повторної атаки пожежа спалахнула на території ще одного підприємства області. Загоряння вдалося ліквідувати.

Скільки ще триватиме "шахедний" терор РФ: прогноз Буданова

Російська армія може продовжувати атаки на Україну з використанням реактивних безпілотників щонайменше до парламентських виборів у Росії, які відбудуться 18–20 вересня. Про це заявив голова Офісу президента Кирило Буданов у коментарі Новини.LIVE.

За словами голови ОП, Москва намагається створити для росіян "картинку перемоги", яку не може підкріпити реальними результатами на полі бою.

"У Росії наближаються вибори. Їм теж потрібно показувати своїм виборцям якусь вражаючу картинку перемоги, бо на полі бою перемоги не відчуваються. Як і весь світ не відчуває. Тому терор. Вони не вміють по-іншому. Щонайменше до виборів (триватимуть атаки "шахідів" - Ред.)", - сказав Буданов.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Главред писав, що РФ вже кілька днів поспіль атакує дронами Кихв та область майже безперервно - вдень та вночі. Однак постійно окупанти тероризувати у такому темпі Київ не зможуть. Як заявив військовий оглядач Олексій Гетьман, атаки безпілотників, найімовірніше, підуть на спад до 3 тижнів.

Нагадаємо, в Одесі в ніч на четвер, 3 вересня, пролунали вибухи. В результаті російської атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. В результаті нічної ворожої атаки постраждали 17 осіб, серед них - троє дітей.

Крім того, російський безпілотник вдень, 2 вересня, атакував потяг №53/54 сполученням Одеса - Дніпро. Як повідомили в "Укрзалізниці", ворожий БПЛА влучив поблизу потяга на одній зі станцій Придніпровської залізниці.

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Про персону: Тимур Ткаченко Тимур Ткаченко - український державний діяч азербайджанського походження, начальник Київської міської військової адміністрації з 31 грудня 2024 року, заступник Міністра розвитку громад та територій України (27.09.2024 - до 31.12. 2024), член Наглядової ради Укрпошти, колишній заступник міністра стратегічних галузей промисловості (15.08.2023 - 10.09.2024), колишній директор Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (КМДА), пише Вікіпедія.

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