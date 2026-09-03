Значно підросли: як зараз виглядають п’ятірнята з Одеси

Коротко:
- Як зараз виглядають п’ятірнята з Одеси
- Де вони перебувають
Українці періодично цікавляться життям знаменитої одеської родини, в якій народилося одразу п'ятеро дітей. Їх так і прозвали "п'ятірняшки з Одеси".
Тоді їхня історія вразила всю Україну тим, що багатодітну маму Оксану Кобелецьку, яка на момент народження п’ятірнят уже була мамою маленької дівчинки, практично відразу покинув чоловік. Новонароджені діти залишилися під опікою своєї мами та бабусі, яка багато допомагала їй з дітьми.
Після початку вторгнення терористичної Росії в Україну родина виїхала до Португалії, а потім оселилася в Словенії.
Зараз дітям Оксани Кобелецької вже цілих 10 років. Найстаршій доньці - 13.
Сама Оксана зараз мало публікує в соціальних мережах, а фото дітей - рідкість. Проте вона все ж порадувала своїх шанувальників новим фото своїх 6-х дітей.
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П'ятернята з Одеси
П’ятірнята з Одеси - це унікальний для України випадок народження п’яти близнюків, зачатих природним шляхом без ЕКЗ. Історія набула широкого резонансу, оскільки маму дітей Оксану Кобелецьку з дітьми покинув їхній біологічний батько.
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