Значно підросли: як зараз виглядають п’ятірнята з Одеси

Мама популярних дітей рідко ділиться фотографіями своєї багатодітної родини.

https://glavred.net/starnews/silno-vyrosli-kak-seychas-vyglyadyat-pyaternyashki-iz-odessy-10793756.html Посилання скопійоване

Як зараз виглядають п’ятірнята з Одеси / Колаж Главред, фото Telegram

Коротко:

Як зараз виглядають п’ятірнята з Одеси

Де вони перебувають

Українці періодично цікавляться життям знаменитої одеської родини, в якій народилося одразу п'ятеро дітей. Їх так і прозвали "п'ятірняшки з Одеси".

Тоді їхня історія вразила всю Україну тим, що багатодітну маму Оксану Кобелецьку, яка на момент народження п’ятірнят уже була мамою маленької дівчинки, практично відразу покинув чоловік. Новонароджені діти залишилися під опікою своєї мами та бабусі, яка багато допомагала їй з дітьми.

відео дня

Після початку вторгнення терористичної Росії в Україну родина виїхала до Португалії, а потім оселилася в Словенії.

Як зараз виглядають п’ятірнята з Одеси / Фото Instagram/odessafiver

Зараз дітям Оксани Кобелецької вже цілих 10 років. Найстаршій доньці - 13.

П'ятірнята з Одеси кілька років тому / Фото Telegram

Сама Оксана зараз мало публікує в соціальних мережах, а фото дітей - рідкість. Проте вона все ж порадувала своїх шанувальників новим фото своїх 6-х дітей.

П'ятірнята з Одеси кілька років тому / Фото Telegram

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що дочка популярної української співачки ТетяниПіскаревої стала учасницею шоу "Україна має талант".

Раніше також актриса Карла Джеффері, відома за роллю Брі у популярній франшизі Disney "Зомбі", померла у віці 33 років.

Вас також може зацікавити:

П'ятернята з Одеси П’ятірнята з Одеси - це унікальний для України випадок народження п’яти близнюків, зачатих природним шляхом без ЕКЗ. Історія набула широкого резонансу, оскільки маму дітей Оксану Кобелецьку з дітьми покинув їхній біологічний батько.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред