Їй було 33 роки: померла популярна актриса Діснея

Коротко:
- Що сталося з актрисою
- Чим вона прославилася
Актриса Карла Джеффрі, відома за роллю Брі у популярній франшизі Disney "Зомбі", померла у віці 33 років. Про її смерть повідомили представники актриси, зазначивши, що вона пішла з життя на початку вересня. Причина смерті поки що не розкривається.
Як пише Page Six, в офіційній заяві менеджменту йдеться, що Джеффері була частиною їхньої команди понад 20 років і запам’яталася як яскрава, талановита та життєрадісна особистість із щирою посмішкою.
Карла розпочала акторську кар’єру ще в дитинстві - її дебют відбувся у фільмі "Phat Girlz", після чого вона активно знімалася в серіалах і кіно. Глядачам вона також знайома за проектами "Shake It Up", "Curb Your Enthusiasm" та "American Vandal".
Найбільшу популярність їй принесла роль чирлідерки Брі у серії фільмів "Зомбі", де вона знімалася з 2018 року, а згодом озвучувала персонажа й в анімаційній версії проєкту.
Новина про її смерть викликала хвилю співчуття: колеги та шанувальники згадують актрису як добру й надихаючу людину, яка залишила помітний слід у індустрії та в серцях глядачів.
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Про особу: Карла Джеффрі
Карла Джеффрі - американська акторка, найбільш відома за роллю черлідерки Брі у кінофраншизі "Зомбі" на каналі Disney Channel. У 2018 році Джеффрі отримала роль Брі, початківця-черлідерки та найкращої подруги персонажа Аддісон, в оригінальному фільмі Disney Channel "Зомбі". Вона повторила цю роль у сиквелах "Зомбі 2" (2020) та "Зомбі 3" (2022), а також озвучила персонажа в анімаційному серіалі 2024 року "Зомбі: Перевидання".
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