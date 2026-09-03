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Їй було 33 роки: померла популярна актриса Діснея

Олена Кюпелі
3 вересня 2026, 14:31
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Зірка американського кіно померла у віці 33 років.
Померла Карла Джеффрі
Померла Карла Джеффрі / Колаж Главред, фото Instagram/carlajjeffery

Коротко:

  • Що сталося з актрисою
  • Чим вона прославилася

Актриса Карла Джеффрі, відома за роллю Брі у популярній франшизі Disney "Зомбі", померла у віці 33 років. Про її смерть повідомили представники актриси, зазначивши, що вона пішла з життя на початку вересня. Причина смерті поки що не розкривається.

Як пише Page Six, в офіційній заяві менеджменту йдеться, що Джеффері була частиною їхньої команди понад 20 років і запам’яталася як яскрава, талановита та життєрадісна особистість із щирою посмішкою.

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Померла Карла Джеффрі
Померла Карла Джеффрі / Фото Instagram/carlajjeffery

Карла розпочала акторську кар’єру ще в дитинстві - її дебют відбувся у фільмі "Phat Girlz", після чого вона активно знімалася в серіалах і кіно. Глядачам вона також знайома за проектами "Shake It Up", "Curb Your Enthusiasm" та "American Vandal".

Найбільшу популярність їй принесла роль чирлідерки Брі у серії фільмів "Зомбі", де вона знімалася з 2018 року, а згодом озвучувала персонажа й в анімаційній версії проєкту.

Померла Карла Джеффрі
Померла Карла Джеффрі / Фото Instagram/carlajjeffery

Новина про її смерть викликала хвилю співчуття: колеги та шанувальники згадують актрису як добру й надихаючу людину, яка залишила помітний слід у індустрії та в серцях глядачів.

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Про особу: Карла Джеффрі

Карла Джеффрі - американська акторка, найбільш відома за роллю черлідерки Брі у кінофраншизі "Зомбі" на каналі Disney Channel. У 2018 році Джеффрі отримала роль Брі, початківця-черлідерки та найкращої подруги персонажа Аддісон, в оригінальному фільмі Disney Channel "Зомбі". Вона повторила цю роль у сиквелах "Зомбі 2" (2020) та "Зомбі 3" (2022), а також озвучила персонажа в анімаційному серіалі 2024 року "Зомбі: Перевидання".

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