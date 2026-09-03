Україну накриє похолодання з дощами: до яких позначок знизиться температура

Синоптик попередила українців про різку зміну погодних умов.

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Прогноз погоди в Україні 4-6 вересня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні 4 вересня

Де очікуються дощі та сильний вітер на вихідних

Коли в Україну повернеться тепло

Погода в Україні завтра, 4 вересня, буде комфортною. Температура повітря протягом дня коливатиметься в середньому в межах +22+25 градусів. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

За її словами, найпрохолодніше буде на Волині, Рівненщині та Житомирщині. Там очікується +19+22 градуси. Водночас майже літня спека до +28+30 градусів передбачається у південній частині, у східних областях, а також на Дніпропетровщині.

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"4 вересня в Україні дощів майже не буде, за винятком Волині, Рівненщини, Житомирщини, де пройдуть невеликі опади", - додала Діденко.

Погода в Україні 4 вересня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Києві 4-6 вересня

У столиці у п'ятницю не прогнозують істотних опадів, максимальна температура повітря становитиме +23+24 градуси. Але до кінця тижня температура повітря знизиться до +19+20 градусів.

Погода в Києві 4 вересня / фото: скріншот з meteoprog

У суботу імовірний дощ, а в неділю взагалі буде холодно - +15+17 градусів і також дощ.

Погода в Києві 5 вересня / фото: скріншот з meteoprog

"У Києві і в суботу, і в неділю 5-го та 6 вересня очікується сильний вітер... Напрямок вітру, кому цікаво, західний та північно-західний. Ця така перша по-справжньому осіння прохолода поки що надовго не затримається", - зауважила Діденко.

Погода в Києві 6 вересня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Україні 5-6 вересня

У перші вихідні вересня в Україні побільшає хмар та дощів, особливо у неділю. Температура повітря 6 вересня знизиться до +17+20 градусів.

Погода в Україні 5 вересня / фото: скріншот з meteoprog

"Цікавий нюанс синоптичних вихідних - 5 та 6 вересня в Україні передбачається сильний вітер, подекуди навіть штормові пориви до 15-22 м/c", - наголосила синоптик.

Погода в Україні 6 вересня / фото: скріншот з meteoprog

Діденко також додала, що тепло повернеться в Україну на початку наступного тижня - 7-8 вересня.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ближче до вихідних погода стане більш нестійкою під впливом циклонів та атмосферних фронтів із північного заходу Європи. Часом посилюватиметься вітер, а температурний фон поступово знизиться на 4-7 градусів.

Раніше повідомлялося, що 3 вересня у більшості областей буде визначати поле підвищеного тиску. Вдень за рахунок прогріву прохолодного вологого повітря синоптики прогнозують короткочасні дощі, подекуди з грозами.

Напередодні стало відомо, що значення температури будуть контрастними по всій території України протягом поточного тижня. Після проходження холодно-атмосферного фронту до території України поширюватиметься прохолодніша повітряна маса.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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