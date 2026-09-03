"Молюсь": переможниця "Холостяка" Белень показала важливу подію для родини

Ви дізнаєтеся:
- Як пройшов обряд хрещення доньки переможниці шоу "Холостяк 13"
- У якому образі з'явилася Інна Белень
Відома блогерка та переможниця шоу "Холостяк-13" Інна Белень розповіла про важливу подію в житті своєї родини - хрещення доньки Кіри. Радісною новиною та знімками з таїнства вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.
На опублікованих кадрах зафіксовано момент обряду в храмі за участю близьких людей та хрещених батьків. Для цього особливого дня Інна Белень обрала витончений та елегантний образ: вона з'явилася в стриманому білосніжному вбранні прямого крою, доповненому прозорою фатою-накидкою на голові, а її волосся було акуратно зібране в зачіску з пасмами, що спадали на обличчя. Маленька Кіра також була одягнена у світлу мереживну хрестильну сукню.
У своїй публікації Інна звернулася до доньки зі зворушливими словами та побажаннями. Вона зазначила, що тепер у доньки є надійна підтримка в житті.
"Таїнство Хрещення Кіри. Відтепер у тебе є твої земні ангели - хрещені батьки, які будуть поруч, любитимуть тебе й оберігатимуть на твоєму життєвому шляху. Молюся, щоб Господь завжди тримав тебе під Своїм захистом, дарував здоров’я, світлу долю та багато любові. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, моя маленька дівчинко", - написала щаслива мама.
Нагадаємо, що 29 квітня Інна Белень вперше стала мамою. Раніше вона також публікувала відео, показавши, як проходили її пологи за підтримки коханого чоловіка. Блогерка без сорому поділилася найпотаємнішим і продемонструвала шанувальникам перші секунди життя своєї крихітки.
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