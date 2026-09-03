"Молюсь": переможниця "Холостяка" Белень показала важливу подію для родини

Інна Белень охрестила свою маленьку доньку Кіру.

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Інна Белень охрестила доньку / колаж: Главред, фото: instagram.com, Інна Белень

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Як пройшов обряд хрещення доньки переможниці шоу "Холостяк 13"

У якому образі з'явилася Інна Белень

Відома блогерка та переможниця шоу "Холостяк-13" Інна Белень розповіла про важливу подію в житті своєї родини - хрещення доньки Кіри. Радісною новиною та знімками з таїнства вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На опублікованих кадрах зафіксовано момент обряду в храмі за участю близьких людей та хрещених батьків. Для цього особливого дня Інна Белень обрала витончений та елегантний образ: вона з'явилася в стриманому білосніжному вбранні прямого крою, доповненому прозорою фатою-накидкою на голові, а її волосся було акуратно зібране в зачіску з пасмами, що спадали на обличчя. Маленька Кіра також була одягнена у світлу мереживну хрестильну сукню.

відео дня

Інна Белень із чоловіком на хрестинах доньки / скріншот із відео

У своїй публікації Інна звернулася до доньки зі зворушливими словами та побажаннями. Вона зазначила, що тепер у доньки є надійна підтримка в житті.

"Таїнство Хрещення Кіри. Відтепер у тебе є твої земні ангели - хрещені батьки, які будуть поруч, любитимуть тебе й оберігатимуть на твоєму життєвому шляху. Молюся, щоб Господь завжди тримав тебе під Своїм захистом, дарував здоров’я, світлу долю та багато любові. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, моя маленька дівчинко", - написала щаслива мама.

Інна Белень - "Холостяк 13" / скрін з відео

Нагадаємо, що 29 квітня Інна Белень вперше стала мамою. Раніше вона також публікувала відео, показавши, як проходили її пологи за підтримки коханого чоловіка. Блогерка без сорому поділилася найпотаємнішим і продемонструвала шанувальникам перші секунди життя своєї крихітки.

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