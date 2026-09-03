"Сумую за тобою": діти Віталія Кличка вперше за довгий час з'явилися разом

Молодші діти мера Києва Віталія Кличка поділилися рідкісним спільним знімком.

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Віталій Кличко - діти / колаж: Главред, фото: instagram.com, Віталій Кличко: TSN.ua

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Як і де провели час разом діти Віталія Кличка

Чим зараз займаються і де живуть нащадки мера Києва

У соціальних мережах з'явився рідкісний знімок молодших дітей Віталія Кличка та його колишньої дружини Наталії Єгорової. 19-річний Максим Кличко опублікував в Instagram атмосферне фото, на якому міцно обіймає свою 23-річну сестру Єлизавету-Вікторію.

Судячи з місця зйомки, брат і сестра провели час разом, катаючись на каруселях у німецькому Мюнхені.

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"Сумую за тобою", - коротко, але зворушливо підписав публікацію молодий баскетболіст.

Максим Кличко з сестрою / фото: instagram.com, Максим Кличко

Роз'їзд дітей по різних країнах зробив їхні спільні зустрічі справді рідкісними. Нещодавно колишня дружина мера Наталія Єгорова також ділилася знімками з молодшими дітьми, однак на тих знімках не було їхнього первістка - 26-річного Єгора-Даніеля. Старший син уже давно будує самостійне життя за межами України. Він закінчив лондонський університет і залишився працювати за кордоном.

Про життя 23-річної Єлизавети-Вікторії родина воліє тримати в таємниці. Відомо лише, що раніше вона вивчала психологію в Нідерландах, однак її нинішня професія та місце проживання не афішуються.

Де зараз діти Віталія Кличка / фото: instagram.com, Максим Кличко

Віталій Кличко - особисте життя

Віталій Кличко та Наталія Єгорова офіційно розірвали шлюб у серпні 2022 року після понад 25 років спільного життя. Наталія вже давно влаштувала своє життя в Німеччині, де займається моделінгом та благодійністю. Дорослі діти колишнього подружжя живуть у різних куточках світу.

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Про особу: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Професійний боксер, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" та "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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