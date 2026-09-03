Олена Кравець вивезла дітей із Києва - куди вони переїхали

Відома актриса та телеведуча вирішила тимчасово покинути столицю заради безпеки своїх близьких.

https://glavred.net/stars/elena-kravec-vyvezla-detey-iz-kieva-kuda-oni-pereehali-10793657.html Посилання скопійоване

Олена Кравець виїхала з Києва / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Кравець

Ви дізнаєтеся:

Чому Олена Кравець вирішила виїхати з Києва з дітьми

Яке місто обрала актриса для тимчасового проживання

Українська актриса та ведуча Олена Кравець повідомила про від’їзд із Києва разом із дітьми на тлі безперервних ворожих атак на столицю. Про своє рішення знаменитість розповіла в Instagram.

Протягом останнього тижня окупанти активно запускають по Києву сотні реактивних дронів і ракет. Повітряні тривоги в місті лунають понад 15 разів на день. Щоб убезпечити сина Івана та доньку Катерину, актриса вирішила тимчасово змінити місце проживання.

відео дня

Олена Кравець із дітьми-двійнятами / фото: instagram.com, Олена Кравець

Олена Кравець не приховувала, що ситуація в столиці загострилася настільки, що питання безпеки дітей стало критичним. Актриса не виїхала за кордон, але переїхала в інше, безпечніше місто.

"Ми з дітьми тимчасово переїхали. Івано-Франківськ, дякуємо за притулок і гостинність. Спробуємо..." - поділилася Олена Кравець.

Де зараз живе Олена Кравець / фото: instagram.com, Олена Кравець

Раніше, 6 липня, Олена Кравець та її донька Марія розповідали про один із найважчих ворожих обстрілів, внаслідок якого постраждав їхній житловий комплекс. Під час нічної атаки в будинку актриси вибило вікна, а вибухи гриміли прямо над їхніми головами.

Олена Кравець / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що молодші діти Віталія Кличка та Наталії Єгорової порадували мережу рідкісним спільним знімком. 19-річний Максим опублікував ніжне фото зі своєю 23-річною сестрою Єлизаветою-Вікторією, продемонструвавши, як сильно вони подорослішали.

Також новий сценічний образ хору імені Веревки зазнав жорсткої критики в Threads. Користувачі помітили грубі помилки в оновлених образах артистів: відсутність поясів, розбіжності у відтінках сорочок та безсмачне поєднання деталей.

Читайте також:

Про персону: Олена Кравець Олена Юріївна Кравець - українська комедійна актриса. Учасниця команд вищої ліги КВН "Запоріжжя - Кривий Ріг - Транзит" та "95-й квартал"; з 2005 по 2022 рік брала участь у телепередачі "Вечірній квартал". З грудня 2022 року до кінця 2023 року - ведуча ток-шоу "Тихий вечір" на каналі "Дім".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред