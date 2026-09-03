Федоров іде з посади очільника Запорізької ОВА та переїжджає до Києва - ЗМІ

Президент запропонував очільнику Запорізької ОВА зайнятися відновленням України.

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Іван Федоров, Володимир Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, Запорізька ОВА

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Зеленський запропонував Івану Федорову очолити Агентство відновлення

Федоров назвав пропозицію "надскладною"

Федоров продовжить працювати із Запорізькою областю як співголова Ради оборони

Президент України Володимир Зеленський запропонував очільнику Запорізької ОВА Івану Федорову очолити Агентство відновлення. Про це Федоров повідомив під час звіту за 1000 днів роботи, передає Укрінформ.

За словами Федорова, він мав змістовну розмову із Зеленським, під час якої обговорювалося питання захисту та відновлення стратегічних об’єктів. Посадовець назвав пропозицію очолити Агентство "надскладною", оскільки вона передбачає відповідальність за відповідний напрямок по всій Україні.

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"Ворог продовжуватиме бити по стратегічних обʼєктах, тому їх потрібно максимально захищати і оперативно відновлювати. Буду відвертим, я отримав надскладну пропозицію - очолити Агентство відновлення і взяти на себе відповідальність за захист стратегічно важливих обʼєктів по всій Україні", - сказав Федоров.

Водночас він наголосив, що перехід на нову посаду не означатиме припинення роботи із Запорізькою областю. За його словами, він продовжить працювати як співголова Ради оборони регіону та планує масштабувати досвід Запоріжжя на інші області.

Офіційного рішення про звільнення Федорова з посади очільника Запорізької ОВА та його призначення керівником Агентства відновлення наразі немає. За даними Суспільного, Федоров залишає свою посаду та переїжджає до столиці.

Нове керівництво ОВА має бути визначене після відповідного рішення Кабінету Міністрів та підписання указу президентом. Іван Федоров очолює Запорізьку ОВА з лютого 2024 року.

Нинішній керівник Агентства відновлення Сергій Сухомлин подав заяву про звільнення за власним бажанням 29 липня 2026 року. Він очолював установу із вересня 2024 року.

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Про персону: Іван Федоров Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) - український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

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