Зеленський анонсував переговори зі США: Кремль відповів на ідею зустрічі лідерів

Україна докладає зусиль, щоб війна не залишалася єдиним варіантом подальшого розвитку подій, підкреслив Володимир Зеленський.

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У Кремлі оцінили ймовірність тристоронньої зустрічі / Колаж: Главред, фото: ОП, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

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Україна готує нові переговори з представниками президента США

У Кремлі відповіли на пропозицію щодо зустрічі лідерів США, України та РФ

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку до нового раунду переговорів із представниками президента США та зазначив, що детальніша інформація про майбутні контакти стане відома в понеділок.

"Відбулися важливі зустрічі. Разом із командою ми готуємося до нових переговорів із представниками президента США. Завтра буде більше подробиць", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

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За словами президента, Україна працює над тим, щоб війна не залишалася єдиним варіантом подальшого розвитку подій.

Зеленський підкреслив, що США поділяють багато українських поглядів на ситуацію, зокрема щодо становища на фронті та російських ударів.

"Важливо, що Америка поділяє багато наших поглядів на ситуацію – на ситуацію на фронті, на ситуацію з ударами", – сказав президент.

Дивіться відео - заява Володимира Зеленського:

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Переговори про завершення війни: що кажуть у Кремлі

Зустріч лідерів США та України з диктатором РФ Володимиром Путіним можлива лише для фіксації підсумкових домовленостей, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

За його словами, саміт за участю Зеленського, Трампа та Путіна нібито не має сенсу без попередньої підготовки підсумкового документа.

Рупор Кремля також повторив стару мантру про те, що зустріч має поставити крапку в уже розроблених домовленостях, а не слугувати майданчиком для початкових переговорів.

За твердженням Пєскова, це питання не вдасться вирішити у форматі "примітивної угоди", оскільки йдеться про комплекс і суперечності.

Експерт оцінив перспективи завершення війни

Дипломат Володимир Огризко вважає, що в нинішніх умовах розраховувати навіть на компромісну угоду з Росією не варто. На його думку, Володимир Путін сприймає припинення війни як загрозу своєму політичному майбутньому і тому не готовий йти на перемир’я.

"Мир, навіть поганий, з Росією укладено не буде. Адже укладення будь-якого миру - це кінець Путіна та його режиму. Він це чудово розуміє, а тому відкидає будь-які спроби укласти хоча б угоду про перемир’я (про мирну угоду взагалі не може бути й мови, це нереалістично). Адже тоді Путіну доведеться відповідати на тисячі незручних запитань: що відбувається в Росії, з чого росіяни починали і до чого дійшли, як жити далі, хто винен і що робити", - сказав він.

Раніше з’явився тривожний прогноз щодо завершення війни "капітуляцією". Якщо Дональд Трамп підштовхує Україну до капітуляції, найімовірніше, існує цей "домовленість", вважає Роман Світан.

Нагадаємо, раніше експерт оприлюднив прогноз щодо завершення війни. Найближчим часом росіяни не планують вживати реальних заходів для закінчення війни, вважає Віктор Андрусів.

Як раніше повідомляв "Главред", представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

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Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) - постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991-2005, 2010-2019), Секретаріат Президента України (2005-2010), пише Вікіпедія.

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