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Україна уразила судно забезпечення NEFRIT в тилу РФ - ВМС

Руслана Заклінська
3 вересня 2026, 15:41
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Військово-Морські Сили України уразили російське багатоцільове судно забезпечення у порту Сочі.
Україна уразила судно забезпечення NEFRIT в тилу РФ - ВМС
Ураження судна в Сочі / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео ВМС

Коротко:

  • У Сочі уразили російське судно забезпечення NEFRIT
  • Атаку здійснили морським безекіпажним катером
  • NEFRIT забезпечував морські та нафтогазові операції РФ

У порту Сочі уразили російське багатоцільове судно забезпечення NEFRIT. Для атаки застосували морський безекіпажний катер. Про це повідомили ВМС України.

У районі судна зафіксували потужний вибух і задимлення. Ступінь пошкодження NEFRIT наразі уточнюється.

відео дня

NEFRIT під російським прапором був задіяний у забезпеченні морської та енергетичної інфраструктури РФ. Судно підтримувало нафтогазові операції, обслуговувало офшорні об’єкти, перевозило вантажі та персонал, а також виконувало підводно-технічні роботи.

"Його діяльність була прямою підтримкою воєнної економіки ворога та фінансування злочинної агресіі проти України", - зазначили у ВМС.

Також військові наголосили, що ураження NEFRIT є ударом по логістиці, спеціальних спроможностях та воєнно-економічній інфраструктурі РФ.

"Навіть російський тил - не безпечна гавань", - наголосили у Військово-Морських Силах ЗС України.

Для чого Росія використовує порт Сочі

Росія використовує Сочі як додатковий пункт базування та стоянки суден Чорноморського флоту і Прикордонної служби ФСБ. Це відбувається на тлі регулярних ударів Сил оборони України по російських військових об’єктах у Севастополі та Новоросійську.

Крім того, порт Сочі має логістичне значення для забезпечення та постачання матеріально-технічних засобів і військової техніки.

Зазначимо, що вранці 3 вересня у російському Сочі атакували портову інфраструктуру. За даними місцевих жителів та моніторингових каналів, над районом порту здійнялася густа хмара диму.

Ураження російських об'єктів - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, ГУР уразило комплекс "Новатек-Усть-Луга" у Ленінградській області Росії. Після удару спалахнула масштабна пожежа та були уражені ключові елементи установки.

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження російської авіаційної техніки та складів на різних напрямках. У заяві Генштабу було підтверджено знищення літака та гелікоптера під час операцій 27 та 30 серпня.

Крім цього, Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження катера БК-16 та влучання по мобільній станції РЕБ "Красуха-4" у районі Севастополя. За повідомленням, БК-16 має екіпаж із двох осіб і може перевозити до 19 десантників, а "Красуха-4" призначена для радіоелектронного придушення.

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Про джерело: Військово-морські сили України

На балансі ВМС ЗСУ понад 50 бойових і десантних кораблів, катерів, допоміжних і спеціальних суден, розділених на дві бригади надводних кораблів, а також два дивізіони кораблів охорони і забезпечення, і дивізіон пошуково-рятувальних суден, пише Вікіпедія.

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