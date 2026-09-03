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Долар і євро раптово полетіли вгору: зʼявився новий курс валют на 4 вересня

Інна Ковенько
3 вересня 2026, 15:42
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НБУ опублікував офіційний курс валют на пʼятницю, 4 вересня.
Курс валют на 4 вересня
Курс валют на 4 вересня / Колаж: Главред, фото: Pexels

Ви дізнаєтесь:

  • Скільки коштуватиме долар 4 вересня
  • На скільки подоожчав курс євро
  • Яким буде курс злотого 4 вересня

На пʼятницю, 4 вересня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар і євро полтетіли вгору. Курс злотого відносно гривні також показав ріст. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Курс долара на 4 вересня

На пʼятницю офіційний курс долара США дещо виріс. НБУ посилив курс американської валюти на 12 копійок - до 44,72 гривні за долар.

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Курс євро на 4 вересня

Курс євро полетів угору. Офіційний курс європейської валюти на пʼятницю встановлено на рівні 51,93 гривні за один євро, тобто гривня ослабла на 29 копійок.

Як змінювався курс євро в Україні
Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс злотого на 4 вересня

Злотий також пославбив свої позиції. НБУ зменшив курс польського злотого до гривні на 4 вересня порівняно з 3 вересня на 7 копійок - до 11,93 гривні.

Що буде з доларом та євро з 7 по 13 вересня

Долар з 7 по 13 вересня коливатиметься в межах 44,3-44,8 грн, а євро найімовірніше триматиметься в коридорі 51,5-52,5 грн. Про це в коментарі Главреду заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий.

Він зазначив, що наслідки атак країни-агресора Росії на енергетичну та логістичну інфраструктуру залишаються головним ризиком для курсу гривні у першій половині вересня, хоча загальна ситуація на валютному ринку виглядає відносно передбачуваною.

На готівковому ринку з 7 по 13 вересня дефіциту валюти не прогнозується - курси банків та обмінних пунктів залишатимуться близькими до міжбанківських показників, а короткі періоди підвищеного попиту не повинні спричинити ажіотажу.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 3 вересня Національний банк України підвищив офіційний курс валют. Порівняно з попереднім робочим днем долар, євро та польський злотий подорожчали.

Раніше повідомлялося, що на початку вересня передумов для різкого валютного стрибка в Україні не очікується. Курс долара перебуватиме в межах 44,6-45,1 грн, а курс євро - 51-52,5 грн, але ситуація справді залишатиметься напруженою.

Нагадаємо що різкого падіння гривні у 2026 році не очікується. Наразі українська валюта має два ключові "стовпи" підтримки – міжнародну фінансову допомогу та валютні обмеження.

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Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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