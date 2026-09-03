У Києві прогриміли потужні вибухи: РФ атакує місто реактивними дронами, що відомо

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/ Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Країна-агресорка Росія атакує Київ реактивними безпілотниками. У столиці працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

КМВА закликала киян не залишати безпечні місця до офіційного оголошення відбою. Повітряні сили окремо повідомили про реактивний БпЛА над Києвом, а також про дрони на півдні від столиці, які здійснювали хаотичне переміщення.

"Реактивний БпЛА над Києвом. Перебувайте в безпечних місцях!" - закликали Повітряні сили ЗСУ.

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Дрон "Герань-5" / Инфографика: Главред

Станом на 16:42 мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння уламків БпЛА на проїжджу частину дороги.

"Екстрені служби прямують на місце", - вказав він.

Коли припиняться удари по Києву - коментар експерта

Радник президента України з технологічних питань Сергій "Флеш" Бескрестнов назвав ключовою умовою захисту Києва створення достатньої кількості спеціальних засобів перехоплення.

"У всіх друзів і знайомих із Києва до мене одне запитання: коли закінчиться цей кошмар із реактивними "Шахедами", що летять на Київ? Відповідаю: Коли у нас буде достатньо реактивних перехоплювачів для побудови багаторівневої ешелонованої оборони, щоб реактивні "Шахеди" не долітали до столиці з усіх боків", - зазначив Бескрестнов.

За його словами, питання посилення захисту від таких безпілотників уже визначене на найвищому рівні.

"Сьогодні президент на Ставці визначив це завдання як найпріоритетніше", - "Флеш".

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