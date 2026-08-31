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Ердоган підготував для зустрічі з Путіним пропозицію щодо війни в Україні - росЗМІ

Дар'я Пшеничник
31 серпня 2026, 17:40
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Зустріч лідерів заплановано на 1 вересня в Бішкеку, у порядку денному - Україна та Чорноморський басейн.
Ердоган підготував для зустрічі з Путіним пропозицію щодо війни в Україні — росЗМІ
Ердоган везе Путіну цікаву пропозицію щодо війни в Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео в YouTube

Головне з новини:

відео дня
  • Ердоган і Путін зустрінуться в Бішкеку 1 вересня
  • Тема розмови - Україна та Чорноморський басейн
  • У Кремлі анонсували дев'ять двосторонніх зустрічей

Туреччина вкотре виходить із пропозицією посередництва між Москвою та Києвом: на зустрічі з Володимиром Путіним у Бішкеку президент Реджеп Таїп Ердоган має намір заявити про готовність Анкари стати переговорним майданчиком для сторін. Про це з посиланням на джерело в турецькому уряді написало російське пропагандистське агентство РИА Новости.

Формулювання, яке передав співрозмовник російських пропагандистів, окреслює роль Анкари максимально широко - і як сприяння врегулюванню, і як безпосередню роботу з обома столицями.

"Турецька сторона заявить про готовність Анкари сприяти врегулюванню конфлікту в Україні та виступити посередником між сторонами", - сказав джерело агентства.

Офіційного підтвердження цих планів з боку Туреччини станом на вечір 31 серпня не було.

Зустріч у Бішкеку призначено на 1 вересня

Дату та порядок денний розмови ще до старту саміту анонсувала російська сторона. Помічник Путіна Юрій Ушаков повідомив, що переговори з турецьким лідером відбудуться 1 вересня і, крім української теми, охоплять ситуацію в Чорноморському басейні, передає "Интерфакс".

Загалом на полях саміту глава Кремля проведе дев'ять двосторонніх зустрічей, зокрема з президентом Киргизстану Садиром Жапаровим, головою КНР Сі Цзіньпіном та прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. До Бішкека Путін прилетів 31 серпня, в аеропорту "Манас" його зустрічав голова кабінету міністрів Киргизстану Адилбек Касималієв, пише РИА Новости.

Хто збереться на саміті ШОС

26-й саміт Шанхайської організації співробітництва проходить у Бішкеку 31 серпня - 1 вересня і присвячений 25-річчю організації. У засіданні Ради глав держав-членів ШОС беруть участь Сі Цзіньпін, Путін, президент Ірану Масуд Пезешкіан та інші лідери країн-учасниць.

До киргизької столиці також прибули премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді та премʼєр Пакистану Шехбаз Шаріф. Туреччина, яка має в ШОС статус партнера з діалогу, використовує організацію для розширення впливу в Євразії: Ердоган, що привів країну до цього статусу у 2012 році, неодноразово говорив про бажання отримати повноцінне членство.

Для самого турецького лідера участь у форумі, який позиціонують як противагу Заходу, накладається на роль союзника по НАТО - у червні Стамбул приймав саміт Альянсу.

Чому Путін не хоче сідати за стіл переговорів - пояснення експерта

Перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця сказав, російський диктатор Володимир Путін наразі не зацікавлений у переговорах про завершення війни проти України, а взимку його мотивація до діалогу може ще більше знизитися.

"У Путіна тепер немає жодного бажання сідати за стіл переговорів, а після початку зими і... до середини березня, у нього буде ще менше мотивації, бо вважатиме, що українці не настільки сильні..., щоб пережити цю зиму", - зазначив Кислиця.

Водночас він наголосив, що Україна продовжує дипломатичні зусилля та активно контактує зі США. За його словами, рівень взаєморозуміння між Києвом і Вашингтоном у червні-серпні був безпрецедентним.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що війна проти України не завершиться доти, доки Володимир Путін не відмовиться від імперських амбіцій щодо Києва, а будь-яке переговорне врегулювання наразі неможливе - між намірами Москви і правом України на існування немає точки перетину.

Раніше Кремль публічно відкинув ідею створення вільної економічної зони на Донбасі - одного з пунктів спільного плану України, США та ЄС щодо припинення війни.

Напередодні стало відомо, що за словами Андрія Сибіги, Україна потребує максимальної активізації мирних зусиль за участі США. В Києва є креативні ідеї щодо миру.

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Про персону: Реджеп Тайїп Ердоган

Редже́п Тайї́п Ердога́н (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; нар. 26 лютого 1954, Стамбул, Туреччина) - турецький державний діяч, політик. Президент Туреччини з 28 серпня 2014 року, пише Вікіпедія.

Прем'єр-міністр Туреччини (2003-2014). Лідер турецької керівної Партії справедливості і розвитку. У 1994–1998 роках був мером Стамбула. 2018 року знову був обраний Президентом на дострокових виборах в Туреччині. Почесний доктор МДІМВ.

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