Ердоган підготував для зустрічі з Путіним пропозицію щодо війни в Україні — росЗМІ

Головне з новини:
- Ердоган і Путін зустрінуться в Бішкеку 1 вересня
- Тема розмови - Україна та Чорноморський басейн
- У Кремлі анонсували дев'ять двосторонніх зустрічей
Туреччина вкотре виходить із пропозицією посередництва між Москвою та Києвом: на зустрічі з Володимиром Путіним у Бішкеку президент Реджеп Таїп Ердоган має намір заявити про готовність Анкари стати переговорним майданчиком для сторін. Про це з посиланням на джерело в турецькому уряді написало російське пропагандистське агентство РИА Новости.
Формулювання, яке передав співрозмовник російських пропагандистів, окреслює роль Анкари максимально широко - і як сприяння врегулюванню, і як безпосередню роботу з обома столицями.
"Турецька сторона заявить про готовність Анкари сприяти врегулюванню конфлікту в Україні та виступити посередником між сторонами", - сказав джерело агентства.
Офіційного підтвердження цих планів з боку Туреччини станом на вечір 31 серпня не було.
Зустріч у Бішкеку призначено на 1 вересня
Дату та порядок денний розмови ще до старту саміту анонсувала російська сторона. Помічник Путіна Юрій Ушаков повідомив, що переговори з турецьким лідером відбудуться 1 вересня і, крім української теми, охоплять ситуацію в Чорноморському басейні, передає "Интерфакс".
Загалом на полях саміту глава Кремля проведе дев'ять двосторонніх зустрічей, зокрема з президентом Киргизстану Садиром Жапаровим, головою КНР Сі Цзіньпіном та прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. До Бішкека Путін прилетів 31 серпня, в аеропорту "Манас" його зустрічав голова кабінету міністрів Киргизстану Адилбек Касималієв, пише РИА Новости.
Хто збереться на саміті ШОС
26-й саміт Шанхайської організації співробітництва проходить у Бішкеку 31 серпня - 1 вересня і присвячений 25-річчю організації. У засіданні Ради глав держав-членів ШОС беруть участь Сі Цзіньпін, Путін, президент Ірану Масуд Пезешкіан та інші лідери країн-учасниць.
До киргизької столиці також прибули премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді та премʼєр Пакистану Шехбаз Шаріф. Туреччина, яка має в ШОС статус партнера з діалогу, використовує організацію для розширення впливу в Євразії: Ердоган, що привів країну до цього статусу у 2012 році, неодноразово говорив про бажання отримати повноцінне членство.
Для самого турецького лідера участь у форумі, який позиціонують як противагу Заходу, накладається на роль союзника по НАТО - у червні Стамбул приймав саміт Альянсу.
Чому Путін не хоче сідати за стіл переговорів - пояснення експерта
Перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця сказав, російський диктатор Володимир Путін наразі не зацікавлений у переговорах про завершення війни проти України, а взимку його мотивація до діалогу може ще більше знизитися.
"У Путіна тепер немає жодного бажання сідати за стіл переговорів, а після початку зими і... до середини березня, у нього буде ще менше мотивації, бо вважатиме, що українці не настільки сильні..., щоб пережити цю зиму", - зазначив Кислиця.
Водночас він наголосив, що Україна продовжує дипломатичні зусилля та активно контактує зі США. За його словами, рівень взаєморозуміння між Києвом і Вашингтоном у червні-серпні був безпрецедентним.
Мирні переговори - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що війна проти України не завершиться доти, доки Володимир Путін не відмовиться від імперських амбіцій щодо Києва, а будь-яке переговорне врегулювання наразі неможливе - між намірами Москви і правом України на існування немає точки перетину.
Раніше Кремль публічно відкинув ідею створення вільної економічної зони на Донбасі - одного з пунктів спільного плану України, США та ЄС щодо припинення війни.
Напередодні стало відомо, що за словами Андрія Сибіги, Україна потребує максимальної активізації мирних зусиль за участі США. В Києва є креативні ідеї щодо миру.
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Про персону: Реджеп Тайїп Ердоган
Редже́п Тайї́п Ердога́н (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; нар. 26 лютого 1954, Стамбул, Туреччина) - турецький державний діяч, політик. Президент Туреччини з 28 серпня 2014 року, пише Вікіпедія.
Прем'єр-міністр Туреччини (2003-2014). Лідер турецької керівної Партії справедливості і розвитку. У 1994–1998 роках був мером Стамбула. 2018 року знову був обраний Президентом на дострокових виборах в Туреччині. Почесний доктор МДІМВ.
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