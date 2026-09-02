Путін пояснив, чому РФ не б'є по керівництву України - у Зеленського відреагували

Подоляк заявив, що Путін добровільно не завершить війну.

https://glavred.net/war/putin-obyasnil-pochemu-rf-ne-bet-po-rukovodstvu-ukrainy-u-zelenskogo-otreagirovali-10793597.html Посилання скопійоване

Заяви Путіна про переговори - у Зеленського розкрили їхню мету / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Ключові тези:

Подоляк назвав заяви Путіна ритуальними

Україна закликає посилити тиск на Росію

Країна-агресорка Росія не планує добровільно завершувати війну, а заяви диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна про нібито готовність до переговорів є лише способом створити відповідне враження. У команді президента України Володимира Зеленського закликали не сприймати такі сигнали як реальний намір Москви перейти до дипломатичного врегулювання. Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі "Ми-Україна".

відео дня

Радник Офісу Президента України прокоментував заяву Путіна про те, що Росія нібито наразі не завдає ударів по українському керівництву, оскільки Москва начебто потребує людей, які могли б брати участь у переговорах.

"Ні, немає жодного бажання до дипломатичного вирішення, безумовно. І я б, чесно кажучи, радив не звертати увагу на ці фрази. Це такі ритуальні фрази, періодично Путін до них, ну, хтось прописує йому, він їх там так чи інакше проговорює, тільки для того, щоб зафіксувати: він начебто готовий", - заявив Подоляк.

Представник Офісу президента наголосив, що реальні наміри Кремля визначаються його поведінкою на полі бою. На його думку, саме посилення практичного тиску може змусити Росію переглянути свою позицію.

"До реальності має відношення тільки безпосередній примус. Росія для цього, ще раз підкреслюю, захист неба над Європою, перш за все над Україною, скажімо так, додаткові спроможності для переносу війни на територію Росії, тобто набагато більше має бути інструментів, які будуть доходити до того чи іншого підприємства, і не тільки нафтогазової, безумовно, мілітарки", - сказав він.

Окремо Подоляк закликав Україну, Європу та США виходити з того, що російське керівництво не відмовиться від війни без суттєвого зовнішнього впливу. Подоляк пов'язує це з тим, як Путін сприймає саму війну та її роль для Росії.

"Треба діяти актуально і для України, і для наших європейських, і американських колег. Тому що зрозуміло, що Путін вважає війну реалізацією своєї суб'єктності. Він з неї добровільно виходити не буде", - стверджує він.

Серед необхідних кроків Подоляк назвав посилення економічного тиску на РФ та обмеження можливостей для отримання нею доходів. Паралельно, за його словами, Україна має швидше нарощувати власне виробництво озброєнь, а партнери - збільшувати постачання засобів протиповітряної та протиракетної оборони.

"Потрібно максимізувати економічні втрати для Росії, тобто закрити для неї всі практичні ринки, а не там спекулятивно десь давати можливість щось десь продавати. Потрібно швидше масштабувати певні виробництва. І протиракет, якщо ми говоримо про той тип війни, який зараз веде Росія", - зазначив Подоляк.

Він також звернув увагу на зміну сприйняття російської загрози в Європі. За словами радника глави ОП, реакція європейських країн на випадки проникнення російських дронів уже відрізняється від тієї, яку можна було спостерігати раніше.

"Сьогодні все це змінюється, але питання тільки в швидкості конкретної логістики, конкретних виробництв і конкретних передач Україні необхідних обсягів зброї", - підсумував Подоляк.

РФ може посилити удари по Україні - коментар політолога

Росія може перейти до нового етапу ескалації після 20 вересня, зокрема посилити тиск на фронті та збільшити інтенсивність повітряних атак. Одним із можливих кроків Москви також може стати вибірковий призов сотень тисяч людей. Про це повідомив політолог Володимир Фесенко в коментарі журналістці Вечір.LIVE.

"Я не думаю, що це буде загальна мобілізація. Росія на це не готова зараз, на повну мобілізацію, з різних причин - організаційно, ресурсно. Але мобілізувати вибірково по окремих категоріях, мобілізувати від 300 до 500 тисяч осіб восени, я думаю, що такі планові показники вже є", - стверджує Фесенко.

Нові людські ресурси не зможуть одразу вплинути на ситуацію на полі бою. Російському командуванню знадобиться час для підготовки залучених військових, тому масштабні операції можуть бути відкладені на кілька місяців.

"Для того щоб мобілізація дала додаткові резерви і ресурси, людські ресурси для атак, потрібно декілька місяців, мінімум три-чотири місяці", - наголосив політолог.

Водночас відсутність швидкого ефекту від призову не означає зниження активності російської армії. Москва може продовжити локальний тиск на окремих ділянках фронту, зокрема на Донбасі, а також спробувати створювати додаткову напругу на північному напрямку.

Окремий ризик пов'язаний із діями російської армії в повітрі. Фесенко вважає, що Москва може скоригувати підходи до застосування ракет і безпілотників та збільшити інтенсивність таких атак.

На цьому тлі, за його словами, для України особливо важливим залишається посилення спроможностей проти російських балістичних ракет.

Звідки і якими типами ракет РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, диктатор Володимир Путін заявив, що переговори щодо завершення війни фактично заморожені. Він додав, що масовані удари по енергетиці є нібито відповіддю на атаки України. На пресконференції Путін також стверджував, що будь-які військові об'єкти в Україні є легітимними цілями і висловив готовність залучати до переговорів фахівців і дипломатів.

Він також повдіомив про нібито просування російських військ під Сумами. Путін сказав, що до Сум російським військам залишилося 12 км, однак за даними аналітичного проєкту DeepState, реальна відстань від міста до кордону становить щонайменше 17 км.

Інститут вивчення війни (ISW) оприлюднив оцінки територіальних змін за серпень і порівняв їх із втратами противника. Аналітики зазначили, що ЗСУ звільнили більше території ніж окупанти захопили за той самий період. Згідно з підрахунками ISW, у серпні українські сили відвоювали щонайменше 129,81 кв. км при російських здобутках у 90,35 кв. км, а середні добові темпи окупантів складали близько 2,91 кв. км.

Читайте також:

Про персону: Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред