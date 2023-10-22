'Скромно' промовчали: у Шойгу не згадали про удар по Новій пошті у своїх звітах

Вдалося ідентифікувати вже п'ятьох загиблих внаслідок російського удару. 17 людей постраждали.

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РФ вдарила ракетами по Новій пошті / Колаж Главреда. Фото: ДСНС, скріншот

Міністерство оборони Росії вирішило не згадувати про удар ракетою по терміналу Нової пошти у Харківській області у своєму щоденному зведенні. Хоча кремлівські пропагандисти перед цим стверджували, що в результаті атаки було уражено якесь "озброєння" ЗСУ, яке зберігалося на цивільному об'єкті.

У щоденному звіті МО Росії взяло на себе публічну відповідальність за удари по Кривому Розі та атаку на Хмельницьку область. І хоча у Генштабі зазначали, що ППО вдалося перехопити над Хмельницькою областю всі повітряні цілі, пропагандисти стверджують протилежне.

У Шойгу вигадали знищені авіаційні засоби ураження ПС України на аеродромі Старокостянтинова.

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Главред вже писав, як Росії вдається "виходити" на такі цифри .

Крім того, до списку "перемог" російські пропагандисти записали ще три Міг-29, один Су-25 та "перехоплені" снаряди HIMARS.

Жодних згадок про удар по терміналу Нової пошти у звітах країни-агресорки не міститься.

Удар по Новій пошті у Харківській області

У суботу ввечері, 21 жовтня, російські окупанти вдарили ракетою по терміналу Нової пошти у Харківській області. Наразі відомо про 17 постраждалих, станом на ранок 22 жовтня вдалося ідентифікувати 5 загиблих.

Компанія оголосила жалобу за загиблими. Натомість російські пропагандисти радіють ударам по цивільному об'єкту, стверджуючи, що там, мовляв, зберігалася якась зброя.

Раніше повідомлялося про те, що РФ вдарила по Кривому Розі: постраждав промисловий об'єкт, виникла пожежа. Внаслідок нічного удару по місту ніхто не постраждав.

Крім того, у ніч на 18 жовтня російські окупанти завдали шістьох ракетних ударів по Запоріжжю. Одна з ракет потрапила до житлового будинку у центрі міста. Внаслідок атаки загинули п'ятеро людей, ще п'ятеро потрапили до лікарні з пораненнями.

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