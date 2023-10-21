РФ вдарила по Кривому Розі: постраждав промисловий об'єкт, виникла пожежа

Внаслідок нічного удару по місту ніхто не постраждав.

https://glavred.net/ukraine/rf-udarila-po-krivomu-rogu-postradal-promyshlennyy-obekt-voznik-pozhar-10510084.html Посилання скопійоване

РФ завдала ракетно-дронового удару по Кривому Рогу / Колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Вночі 21 жовтня російські окупанти атакували Кривий Ріг ракетами та дронами. Внаслідок цього відбулися руйнування на об'єкті промислової інфраструктури. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі у Кривому Розі знову лунали вибухи. Ворог повторно вдарив по місту. Туди прилетіли ракети та БПЛА. Є руйнування на об'єкті промислової інфраструктури. Відбулася пожежа, яку оперативно загасили", - написав Лисак у Telegram.

За його словами, внаслідок нічного удару по місту ніхто не постраждав.

відео дня

Глава ОВА додав, що через вечірню атаку на місцевий дачний кооператив пошкоджено три будинки. На інших територіях Дніпропетровщини – без обстрілів.

Наслідки удару РФ по Кривому Рогу / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Пошкоджено три приватні будинки / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

РФ вдарила по приватному кооперативу / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Як повідомляв Главред, увечері 20 жовтня стало відомо, що внаслідок ракетного удару по дачному кооперативу загинув 60-річний чоловік.

Нагадаємо, в ніч на 18 жовтня російські окупанти завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Одна з ракет влучила у житловий будинок у центрі міста. Внаслідок атаки загинули п'ятеро людей, ще п'ятеро - потрапили до лікарні з пораненнями.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.