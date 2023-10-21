РФ вдарила по Кривому Розі: постраждав промисловий об'єкт, виникла пожежа

Вночі 21 жовтня російські окупанти атакували Кривий Ріг ракетами та дронами. Внаслідок цього відбулися руйнування на об'єкті промислової інфраструктури. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Вночі у Кривому Розі знову лунали вибухи. Ворог повторно вдарив по місту. Туди прилетіли ракети та БПЛА. Є руйнування на об'єкті промислової інфраструктури. Відбулася пожежа, яку оперативно загасили", - написав Лисак у Telegram.
За його словами, внаслідок нічного удару по місту ніхто не постраждав.
Глава ОВА додав, що через вечірню атаку на місцевий дачний кооператив пошкоджено три будинки. На інших територіях Дніпропетровщини – без обстрілів.
Як повідомляв Главред, увечері 20 жовтня стало відомо, що внаслідок ракетного удару по дачному кооперативу загинув 60-річний чоловік.
Нагадаємо, в ніч на 18 жовтня російські окупанти завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Одна з ракет влучила у житловий будинок у центрі міста. Внаслідок атаки загинули п'ятеро людей, ще п'ятеро - потрапили до лікарні з пораненнями.
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