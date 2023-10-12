Росія бомбардує "аеродроми" ЗСУ з фанерними літаками - ЗМІ

Україна вже давно застосовує на полі бою "хибні цілі", по яких "прилітає" від росіян.

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Росія щиро вірила, що знищила усю українську авіацію у перші дні вторгнення / Колаж Главреда. Фото: Фото: Бригада тактичної авіації м. Васильків

Росія вже неодноразово била по літаках-приманках, а також по "фанерних" ЗРК української армії, підтвердили у коментарі АрміяInform представники Повітряних сил.

Зауважується, що українські інженери обладнали для таких приманок хибні стоянки, по яких час від часу "прилітає" від російських військових.

Водночас у командуванні наголошують, що удосконалюють захист справжніх аеродромів від атак БПЛА.

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За словами представників Повітряних сил, така хитрість допомогла вберегти дорогоцінне озброєння ще на початку вторгнення.

Як Україна обдурює Росію на полі бою

Ще у серпні 2022 року з'явилась інформація про використання Україною дерев'яних HIMARS. Стверджувалося, що Росія викинула на хибні цілі 65 млн доларів.

Сама методика стара і використовувалася ще у Другу світову.

Водночас Росія теж намагається "обдурювати" ЗСУ. Зокрема, "малювала" Ту-95 в Енгельсі. Це, на думку країни-агресорки, мало би спантеличити українську розвідку й уберегтися від нових ударів по аеродрому.

Однак "цілі" були настільки явною підробкою справжніх літаків, що на це не без усмішки відреагували у ГУР та у колі військових експертів.

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