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Вночі РФ випустила 6 ракет по Запоріжжю: під удар потрапила багатоповерхівка, загинули люди

Анна Ярославська
18 жовтня 2023, 06:31 оновлено 18 жовтня, 06:49
Повітряна атака сталася з 01:33 до 01:48. Один з ударів припав на багатоповерхову будівлю в центральній частині міста.
Запоріжжя, ракетний удар
РФ обстріляла багатоповерхівку в Запоріжжі / Колаж: Главред, фото: t.me/zoda_gov_ua

У ніч на 18 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Всього було випущено по місту шість ракет. Загинули дві людини, поранені - троє. Ще 3 людини вважаються зниклими безвісти. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, повітряна атака сталася з 01:33 до 01:48. Тип ракет, якими били росіяни, встановлюється. Один з ударів припав на багатоповерхову будівлю в центральній частині міста.

"Вночі працювали на місці кривавого терористичного акту окупантів - багатоповерхівки в центрі міста, де мирно спали люди", - написав Малашко у Telegram.

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Жителів евакуювали в безпечне місце, надали психологічну та іншу допомогу.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив про двох загиблих і чотирьох постраждалих. Ще три людини вважаються зниклими безвісти.

За його словами, частково зруйновані квартири в двох під'їздах будинку.

"Людям продовжують надавати допомогу в комунальних автобусах, наметі міської ради та найближчому пункті незламності", - написав Куртєв.

  • Ракетний удар РФ по Запоріжжю
    Ракетний удар РФ по Запоріжжю Фото: t.me/kurtievofficial, t.me/zoda_gov_ua
  • Ракетний удар РФ по Запоріжжю
    Ракетний удар РФ по Запоріжжю Фото: t.me/kurtievofficial, t.me/zoda_gov_ua
  • Ракетний удар РФ по Запоріжжю
    Ракетний удар РФ по Запоріжжю Фото: t.me/kurtievofficial, t.me/zoda_gov_ua
  • Ракетний удар РФ по Запоріжжю
    Ракетний удар РФ по Запоріжжю Фото: t.me/kurtievofficial, t.me/zoda_gov_ua
  • Ракетний удар РФ по Запоріжжю
    Ракетний удар РФ по Запоріжжю Фото: t.me/kurtievofficial, t.me/zoda_gov_ua
  • Ракетний удар РФ по Запоріжжю
    Ракетний удар РФ по Запоріжжю Фото: t.me/kurtievofficial, t.me/zoda_gov_ua
  • Ракетний удар РФ по Запоріжжю
    Ракетний удар РФ по Запоріжжю Фото: t.me/kurtievofficial, t.me/zoda_gov_ua
  • Ракетний удар РФ по Запоріжжю
    Ракетний удар РФ по Запоріжжю Фото: t.me/kurtievofficial, t.me/zoda_gov_ua
  • Ракетний удар РФ по Запоріжжю
    Ракетний удар РФ по Запоріжжю Фото: t.me/kurtievofficial, t.me/zoda_gov_ua

Ракетні удари РФ по Україні

Виробничі потужності країни-окупанта дозволяють РФ обстрілювати територію України ракетами практично всю зиму. Про це йдеться в аналізі, опублікованому на порталі Defence Express, ЗС РФ мають мінімальні запаси далекобійних ракет Х-101, Х-555, Х-55, "Калібр", Р-500.

Водночас підкреслюється, що загроза масованих ударів все ще залишається, у зв'язку з цим Україні загрожують кілька типів озброєння, яким володіють росіяни.

Особливість осінньо-зимових ударів РФ по Україні може стати потужна інформаційно-пропагандистська кампанія, заявив військовий експерт Іван Ступак. За його словами, найімовірніше, основний акцент ракетних ударів буде спрямований на прифронтові області — Одеську, Миколаївську, Дніпропетровську та Запорізьку. Також під удар можуть потрапити прикордонні області - Харківська, Сумська, Чернігівська, але тут можуть бути обстріли з мінометів та реактивної артилерії.

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війна в Україні новини Запоріжжя війна Росії та України ракетний удар
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