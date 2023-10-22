Роспропагандисти 'пожартували' про єврейських малюків - і поплатилися

Телеведучій довелося виправдовуватися, але робила вона це теж невпевнено.

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Скандальний "ефір" вже видалено з мережі / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Російські пропагандисти зганьбилися черговим антисемітським "жартом". Невдовзі історія розлетілася в мережі і зібрала купу негативних коментарів, тож путінським телевізійникам довелося закривати "ефір" для широкого кола власної аудиторії і просити вибачення.

В ефірі передачі "Живой гвоздь" z-телеведуча Ліза Лазерсон розповіла "анекдот", порівнявши убитих ХАМАСом ізраїльських малюків з "вагоном з бетоном".

"Що спільного між вагоном з бетоном і вагоном з маленькими єврейськими малюками?" - поцікавилась, гигочучи, Лазерсон. відео дня

Однак інший топ-пропагандист Олексій Венедиктов, який теж має єврейське походження, не став дорікати через "жарт" телеведучій.

Історія вийшла за рамки обговорень у коментарях під ефіром, і вже невдовзі усім пропагандистам довелося записувати відео з вибаченнями.

Лазерсон додала, що, мовляв, просто переказала "старий радянський антисемітський жарт" як нібито "стьоб над антисемітизмом".

Пропагандисти видали антисемітську маячню - дивіться відео:

Нагадаємо, нещодавно в ефірі російського пропагандистського телебачення закликали знищити 20% росіян, які, згідно з соцопитуваннями, не підтримують Путіна. Подібну заяву озвучив депутат Держдуми Андрій Гурулєв. Таким чином, за ідеєю Гурулєва "знищенню" може підлягати близько 20% російських громадян – це приблизно 29 мільйонів осіб, оскільки, згідно з даними Росстату, чисельність постійного населення країни-агресора РФ становить 146,4 млн осіб.

А у жовтні російські пропагандисти почали просувати наратив про нібито українську зброю, яка потрапила до рук терористів "ХАМАС". Вірогідно, припускають експерти, відео нашвидкоруч зняте якимось з російських центрів інформаційно-психологічних операцій.

Також Главред писав про нову брехливу пропаганду РФ, до якої "приплели" українських дітей та відомого у всьому світі виробника солодкого газованого напою. Віцеспікерка Держдуми РФ Ганна Кузнєцова заявила, що американська компанія Coca-Cola причетна до "продажу на органи" українських дітей. Вона навіть "бачила" багато оголошень.

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