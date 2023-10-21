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РФ вдарила по цивільному об'єкту на Харківщині: Зеленський показав жахливі наслідки

Аліна Дембіцька
21 жовтня 2023, 23:45 оновлено 22 жовтня, 00:09
Унаслідок удару окупантів по терміналу "Нової пошти" у Харківському районі 6 людей загинули, а 14 осіб госпіталізували із пораненнями.
удар по Харківщині
РФ вдарила по цивільному об'єкту на Харківщині / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Російські окупаційні війська у суботу ввечері, 21 жовтня, вдарили ракетою по цивільному об'єкту на Харківщині. У результаті ворожої атаки є загиблі та поранені. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Як зазначив глава держави, російська ракета вдарила по терміналу "Нової пошти". На місці працюють усі служби, триває рятувальна операція.

"Звичайний цивільний обʼєкт. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким! Потрібно збільшувати тиск на державу-терориста. Потрібно щодня відповідати на російський терор нашими результатами на передовій. Потрібно зміцнювати єднання світу в протистоянні терору ще більше. І ми це робимо", - написав президент.

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Зеленський наголосив, що Росії нічого не вдасться досягти терором і вбивствами. Кінець для всіх терористів один: відповідальність за скоєне.

Дивіться у нашому телеграм-каналі наслідки удару РФ по Харківщині:

РФ вдарила по цивільному об'єкту на Харківщині: Зеленський показав жахливі наслідки
Наслідки удару РФ по Харківщині / скріншот

За даними голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, унаслідок удару окупантів по терміналу "Нової пошти" у Харківському районі 6 людей загинули, а 14 осіб госпіталізували із пораненнями.

"Серед постраждалих є люди у тяжкому стані. Медики надають всю необхідну допомогу. Профільні служби продовжують працювати на місці та ліквідовувати наслідки. Це виключно цивільний об‘єкт, росіяни вчинили черговий терор проти мирного населення Харківщини!", - написав Синєгубов у Telegram.

Ракетний терор росіян

Як повідомляв Главред, у ніч на суботу, 21 жовтня, російські окупанти здійснили масований удар по українських містах. Ворог використав складну тактику дуже змішаних атак. Зокрема, вперше українські військові спостерігали одночасний пуск крилатих ракет та КАБів, зазначила голова Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Раніше повідомлялося про те, що РФ вдарила по Кривому Рогу: постраждав промисловий об'єкт, виникла пожежа. Внаслідок нічного удару по місту ніхто не постраждав.

Окрім того, у ніч на 18 жовтня російські окупанти завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Одна з ракет влучила до житлового будинку у центрі міста. Внаслідок атаки загинули п'ятеро людей, ще п'ятеро потрапили до лікарні з пораненнями.

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війна в Україні війна Росії та України
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