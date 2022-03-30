"Яка російська людина не вкраде що-небудь": дружина російського окупанта вмовляла його мародерити в Україні

Російський окупант / Reuters

Співробітники СБУ перехоплюють щодня безліч розмов російських окупантів з родичами в країні-агресорі.

Черговий діалог виглядав так:

" - Я тут трохи накрив вам косметики. Там тестери...

- Ну й гаразд. Це привіт з України буде. Який російська людина не вкраде що-небудь?

- Кросівки жіночі, фірмові. 38 Розмір. Тут весь одяг якісний.

- Буде нашої Софії. Це, мабуть, всі хлопці набрали. Не один ти.

- Тут сумками все тягнуть. Була б у мене можливість, але у мене немає сумки".

Але далі у дружини стався напад жадібності і вона запропонувала своєму чоловікові вкрасти ще й ноутбук-адже дочці скоро доведеться йти вчитися. А окупант у відповідь жалібно сказав, що в будинку, який він грабує, жила сім'я фанатів спорту і тому вдалося вкрасти тільки дорогі вітаміни і недешеву Спортивний одяг. Діалог виглядав так:

"- Набирати. Набирай все, що можеш.

- Ну тут речі якісні. Я був вражений, коли увійшов.

- Прикинь, як вони жили? А як ми живемо? Ось вони за це і б'ються. Кажуть: "ми нормально жили. Це ви прийшли сюди"".

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Нагадаємо, раніше співробітники СБУ перехопили нові телефонні розмови російського окупанта. У них солдат агресорської армії, щоб вижити в Україні, просить маму звернутися за допомогою до шаманів і ворожок.

Про це у своєму відеозверненні заявив офіційний спікер української спецслужби Артем Діхтяренко.

"Коротше, тут Дмитрівна. Попроси її, щоб вона щось зробила, а то нас тут мінами закидають. Сьогодні мене мало не вбило вже два рази. Зараз в окопах сидимо, до нас вже прям в окопи залітає. Це жесть. Вони, коротше, з кожним днем все точніше і точніше б'ють", — сказав агресор.