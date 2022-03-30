Полонений горе-окупант на прізвисько Чмоня став зіркою TikTok

Андрій Рязанцев ("Чмоня") / ВСУ

Взятий у полон поблизу Горлівки окупант Андрій Рязанцев, якого українці в мережі прозвали "Чмоня", став новим, і вельми популярним, інтернет-мемом.

Користувачі монтують відео, де за допомогою фотошопу додають його в різні сцени і обставини, повторюють "стиль" і жартують над спробою захопити Україну.Ролики з хештегом "Чмоня" набрали вже більше 40 мільйонів переглядів в TikTok.

В основному це ролики під ремікс на композицію зірки початку 90 ‒ х співачки Русі (справжнє ім'я - Ірина Поривай, старша сестра російської поп-співачки Наташі Корольової) "Не стій під вікном".

Ситуація розвивалася так - на початку березня бойовики угруповання "ДНР" насильно мобілізували групу педагогів-чоловіків. У їх числі був і Рязанцев. Зі зрозумілих причин, бойовий дух їх виявився досить низький і вони тому прийняли рішення здатися в полон.

Бійці ЗСУ сфотографували горе-окупантів і виклали знімки в Мережу. Де на них і натрапили користувачі TikTok. Розгублений і недолугий зовнішній вигляд "Чмоні" так розсмішив користувачів, що вони відразу почали створювати пародії на нього.

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Нагадаємо, раніше в мережі з'явився наказ тимчасово виконуючого зобов'язаного Міністра оборони Росії генерала Булгакова, в якому говориться, що, у зв'язку з випадками здачі російськими військовими в полон, в Україні і адекватного до них ставлення, у відомстві агресора маємо створити фейкові відео "знущань над полоненими" на території Української держави.