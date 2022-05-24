Скільки ракет залишилося у Росії: військовий експерт дав відповідь

Ракети / mil.ru

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, що Росія б'є по території України використовуваними ракетами з низькою точністю, але потужною бойовою частиною. Саме такими обстрілюють Одеську область.

"На сьогоднішній день найнебезпечнішою ракетою є Х-22. Це стара радянська ракета, у якої просто катастрофічна "точність". Там відхилення можуть бути і 200, і 300 метрів, і навіть більше. У них, крім усього іншого, було чимало проблем, коли вони були новими, - в 1960-х роках, в першу чергу, з паливними системами. У них навіть могли відмовляти двигуни під час польоту", - говорить експерт, передає Україна 24.

За його словами, в чому саме небезпека на сьогоднішній день - дуже серйозна бойова частина.

"Там майже тонна вибухової речовини, 960 кг. У радянські часи вирішили проблеми з точністю саме бойовою частиною - навіть якщо ви не потрапили в ціль і ракета впала в 100, в 200 метрах, за рахунок потужної осколково-фугасної бойової частини пошкодження мета отримає. А тепер ситуація така, що ці ракети в більшості своїй випускаються по території України. По Одесі та Одеській області працюють саме цими ракетами", - розповів він.

Експерт пояснив, як довго Росія зможе наносити ракетні удари по території України.

"Якщо ми говоримо в цілому про ракетні можливості Росії, то у неї досить широка номенклатура ракет радянського періоду. Навіть ті, які вони перестали часто використовувати - крилаті ракети Калібр і Іскандер, — вони у них залишаються на складах в так званому недоторканному запасі. Але щодо застосування, якщо говорити про Х-22, це стара радянська ракета, яка вразлива для ППО - більш ніж Калібр або Іскандер, тому чим більше ми заглиблюємося в цю радянську спадщину, тим більше їх ракети є вразливими для ППО України", - сказав військово-політичний оглядач.

читайте такожПотужний Гарпун дістане до Криму: США планують озброїти ЗСУ крилатими ракетами

Дивіться онлайн новини Донбас

Війна Росії проти України

Радник Банкової Олексій Арестович раніше прогнозував, що армія України може піти в повномасштабний контрнаступ на тимчасово окуповані військами РФ позиції в середині червня. За його словами, до кінця травня - початку червня очікується надходження важкої зброї від Заходу. Після цього в ЗСУ сформують підрозділи для реалізації наступальної операції.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що і українська армія, і російські війська будуть поповнювати резерви. Перевагу отримає сторона, яка буде діяти більш оперативно. Згідно з його оцінкою, контрнаступ ЗСУ можливий в середині-другій половині червня. Все залежить від ситуації з надходженням важких озброєнь.

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов вважає, що ЗСУ можуть переходити в контрнаступ, однак військ потребують термінових постачань важких озброєнь. Потрібно ліквідувати перевагу росіян у військовій техніці. У найближчі місяці сили української оборони збираються звільнити східні і південні регіони країни.

Читайте також: