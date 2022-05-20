Про бази РФ і запуск ракет промовчали: у Лукашенка заявили, що не воюватимуть проти України

У Білорусі заперечують можливі плани щодо нападу її військ на Україну / Колаж depositphotos.com і t.me/modmilby

Білоруський прем'єр-міністр Роман Головченко сказав, що Білорусь, мовляв, не братиме участь у війні Росії проти України "збройним шляхом", не є стороною конфлікту у війні Москви з Києвом, і вибухнув звинуваченнями на адресу Заходу. Про вторгнення російських військ з території РБ і запуск звідти ракет по українських містах він промовчав.

У інтерв'ю Al Arabiya він сказав про те, що Білорусь, мовляв, не має наміру брати участь у війні Москви проти Києва і нібито не є стороною конфлікту. Подібні заяви немовби продиктовані бажанням Заходу чинити тиск на Мінськ.

читайте такожЗСУ військам Білорусі не по зубах: якщо Лукашенко нападе, він ризикує втратити владу - Жданов"Колективний Захід всіляко намагається навішати на нас ярлик чи то агресора, чи то соагресора. Їм це вигідно - треба ж чимось виправдовувати тиск на країну, але Білорусь не є стороною конфлікту і не має наміру брати участь збройним шляхом у його вирішенні", - стверджує Головченко.

Також він додав, що в Конституції Білорусі виключена "агресія зі своєї території щодо інших держав".

При цьому Головченко нічого не сказав про військове вторгнення російських військ з Білорусі на територію України і запуск звідти ракет. Промовчав він і про використання військовими РФ аеропортів РБ.

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Війна Росії проти України

Глава РФ Володимир Путін вранці 24 лютого оголосив про початок війни проти України. Повномасштабне військове вторгнення він назвав, мовляв, "спеціальною військовою операцією". На територію України вторглися російські війська з РФ, окупованого Криму та Білорусі.

Росія з першого дня війни завдає ракетних і авіаційних ударів по об'єктах військової, цивільної інфраструктури та житлових кварталах. Гинуть мирні люди. Напад на Україну здійснюється, у тому числі, і з території Білорусі.

29 березня за підсумками перемовин делегацій Києва та Москви у Стамбулі російська сторона заявила про "скороченняі військової активності у рази" на Київському та Чернігівському напрямках. В результаті окупанти змушені були виводити свої війська з цих напрямків.

11 травня в Держприкордонслужбі України заявили про відновлення контролю над кордонами у Київській, Чернігівській та Сумській областях. Проводяться заходи з організації охорони кордону. Ситуація залишається небезпечною - ворог завдає артилерійських та авіаударів і по позиціях прикордонних військ.

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