В РФ закінчуються навіть старі ракети: чим вона далі воюватиме – відповідь експерта

В РФ закінчуються навіть старі ракети/ УНІАН, Reuters

Росія зараз дострілює той запас ракет, який вона накопичувала десятиліттями. А оперативно відновити їхню кількість країні-агресорці не вдасться – це було б занадто складним завданням навіть у мирний час, не те, що під час війни.

Ракетні запаси РФ вичерпуються швидкими темпами, а нестача часу і західні санкції практично "душать" російську ракетну промисловість. Тому армія Росії вже використовує навіть старі ракети, виготовлені у 1960-х роках, проте навіть їхня кількість уже підходить до критичної маси. Про це розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній під час чату на Главреді.

За словами експерта, за рік Росія може виготовляти тільки приблизно 150 крилатих ракет "Калібр". При цьому РФ залежить від західних технологій в рази сильніше, ніж колись залежав СРСР.

Санкції західних держав роблять процес створення ракет в Росії дуже складним.

"Адже ракета – це дуже складний механізм, в якому достатньо відсутності або недосконалості одного елемента, щоб вона вже нікуди не летіла", – зазначив експерт.

читайте такожУ Білорусі знову перекидають Іскандери до кордону з Україною – вперше за два місяціТому РФ намагатиметься обійти санкції, щоб, у першу чергу, відновити ракетний потенціал, каже Загородній. Проте ще одна проблема, з якою зараз стикається РФ – відсутність в неї необхідних потужностей, щоб створювати потрібну кількість ракет.

У Росії вже навіть підійшла до критичної маси кількість ракет, виготовлених у 1960-х роках, які країна-агресорка також застосовує для ударів по Україні.

"До того ж, Росія – величезна за площею країна, і їй теж потрібно чимось і якось захищати свою територію і свій кордон. Ну, розстріляє вона зараз усі ракети в Україні, а що далі, чим вона захищатиметься на інших рубежах? Адже у Росії там під боком Китай, Середня Азія та інші. Країни-суперники РФ уважно спостерігають за тим, що відбувається. Військові в РФ вже розуміють, що в попередніх кількостях уже не можна застосовувати ракети", – каже Загородній.

Скільки в РФ лишилося важкої техніки

У росіян ще є багато військової техніки, яка була виготовлена у 1960-70-х роках, зокрема, це танки і Гради, зазначає експерт.

"Радянський Союз зміг перемогти Німеччину на суші в тому числі тому, що виробництво танків було просто величезним. У німців танки були кращими, але їх було мало. Якщо проти одного сучасного танка виходить 20 старих, він встигне знищити п'ять, але інші знищать цей сучасний", – пояснює він.

Тому армія РФ поки що знищує українську інфраструктуру за рахунок звичайного озброєння, якого в неї накопичилося із надлишком. Проте "бездонні" російські запаси все таки скорочуються, адже в Україну надходить сучасна техніка від держав-партнерів.

"І бажання Росії вести війну на виснаження випаровується. Адже всі її гармати нічого не коштуватимуть, оскільки будуть швидше знищуватися українцями", – підсумував експерт.

Нагадаємо, 22 травня були зафіксовані ракетні обстріли з боку окупантів у декількох областях України. Вибухи прогриміли в Малині Житомирської області. Також на Київщині снаряд оперативно був збитий засобами протиповітряної оборони.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти нанесли черговий ракетний удар по Одеській області з авіації, знищивши туалет на пляжі. Українські військові пожартували, що рашисти, вочевидь, намагалися "замочити в сортирі" осередок нацизму.

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