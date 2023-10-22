УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Скільки Міг-31К у РФ і чи можуть вони загрожувати Україні: експерт розкрив хитрощі Путіна

Яна Ставська
22 жовтня 2023, 17:06 оновлено 22 жовтня, 17:14
Замість берегти літаки, яких залишилося менше сотні, Путін вирішив їх навантажити ще більше.
Російський літак МіГ-31к, Володимир Путін
Російський літак МіГ-31К швидше зазнає аварії в акваторії Чорного моря, ніж виконає бойове завдання / Міноборони РФ, скрін

Росія більше випускає "кинджалоносії" Міг-31К, а екземпляри нерідко самі потрапляють у аварії. Усього в РФ 12 одиниць такої бойової авіації, а найновішому з літаків 28 років. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко прокоментував у блозі Obozrevatel план Путіна відправити на патрулювання до Чорного моря носії "Кинджалів".

На думку Коваленка, цим рішенням російський диктатор тільки ставить під загрозу літаки, що залишилися.

"Адже патрулювання - це не просто злетів з аеродрому, покружляв над ним кілька хвилин і сів назад, спровокувавши повітряну тривогу в Україні. Це маршрут, який перехоплювач змушений буде долати, тобто витрачати ресурс і так зношених агрегатів і вузлів", - пояснив. Коваленко.

відео дня

За словами експерта, фактично Путін своїм наказом лише створив умови підвищення рівня аварійності компоненти МіГ-31К, ніяк не створивши для України нових загроз.

"Замість того, щоб берегти літаки, яких залишилося на озброєнні ВКС РФ у боєздатному стані менше сотні, а в модифікації "К" навіть неповна ескадрилья, Путін вирішив їх навантажити ще більше - щоб вони витрачали свій ресурс у рази швидше, переслідуючи абсолютно ефемерні цілі", - висловився Коваленко.

Разом з тим, загроза від Міг-31К знаходиться на тому самому рівні з 24 лютого 2022 року - не знижуючись ніколи навіть на частку відсотка, підкреслив експерт.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний та економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Миг31-К над Чорним морем

Напередодні Путін повідомив, що відправить на патрулювання до Чорного моря Міг-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинжал".

Ця заява була зроблена на тлі першого постачання Україні далекобійних снарядів ATACMS і адресувалася, як вважає спікер ЗС Юрій Ігнат, найімовірніше, країнам НАТО.

У вересні пропагандисти "ТАСС" з посиланням на анонімні "джерела" заявили про "успішне" застосування "Кинджалів" за допомогою Су-34 по Україні. Стверджувалося, що гіперзвукові ракети вдалося пересадити на винищувачі. Жодних інших подробиць пропагандисти не надавали. Реальних цьому підтверджень немає. Але ці заяви експерти розцінюють як звичайні пропагандистські "вкиди" .

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Чорне море МиГ-31 Володимир Путін Олександр Коваленко війна Росії та України ракета Кинджал
Реклама

Головне за день

Ухилятися від своїх ракет доводиться частіше: російська ППО збила свій же Мі-8

Ухилятися від своїх ракет доводиться частіше: російська ППО збила свій же Мі-8

18:51 Україна
ЗСУ розколюють оборону РФ: націлилися на велике місто та просуваються на півдні

ЗСУ розколюють оборону РФ: націлилися на велике місто та просуваються на півдні

16:52 Україна
"Бавовна на Росії процвітає": у ГУР передадуть "привіт" за удари по Україні взимку

"Бавовна на Росії процвітає": у ГУР передадуть "привіт" за удари по Україні взимку

16:29 Україна
Всі головні новини

Останні новини

18:51

Ухилятися від своїх ракет доводиться частіше: російська ППО збила свій же Мі-8

18:45

Вираз "повістка дня" – неправильний: Авраменко озвучив правильний варіант

18:17

Тоня Матвієнко хоче назвати у Києві вулицю на честь Ніни Митрофанівни

18:01

США самі зацікавлені у передачі Україні ATACMS: експерт назвав причину

17:56

РФ влаштувала кривавий штурм: великими силами пішла на захоплення важливого міста

Завдяки ATACMS Україна може знищити Керченський міст і чимало живої сили РФ - МельникЗавдяки ATACMS Україна може знищити Керченський міст і чимало живої сили РФ - Мельник
17:45

"Вже пакують речі": у ЗСУ розповіли, до чого готуються росіяни на Херсонщині

17:06

Скільки Міг-31К у РФ і чи можуть вони загрожувати Україні: експерт розкрив хитрощі Путіна

17:03

Який сир корисніший за білий або жовтий: Клопотенко розповів про різницю в продуктах

16:52

ЗСУ розколюють оборону РФ: націлилися на велике місто та просуваються на півдні

Реклама
16:29

"Бавовна на Росії процвітає": у ГУР передадуть "привіт" за удари по Україні взимку

16:09

"Оборонці – це не люди з металу": у ГУР зробили заяву щодо мобілізації в Україні

15:57

"Зробив із себе жертву": коханка Бекхема розкритикувала футболіста за обман

15:52

Баранина, свинина та курка: яке м'ясо не підходить для шашлику

15:48

У Чехії заступилися за Україну і поставили на місце скандального Орбана

15:23

Давала зброю і дещо знала: у ГУР розкрили зв`язок Росії та ХАМАС

15:14

"Скромно" промовчали: у Шойгу не згадали про удар по Новій пошті у своїх звітах

15:06

Притягните біди: 3 предмети, з якими категорично не можна фотографуватися

14:57

Пропагандист Сатановський "наїхав" на Медведєва: обізвав "дрібним слабеньким лайном"Відео

14:28

Любовний гороскоп на тиждень 23-29 жовтня: Рибам – зустріч, Овну - розчарування

14:22

ЗСУ одним махом ATACMS поклали купу гелікоптерів РФ: аналітики дізналися деталі

Реклама
13:54

Залишилась без передніх зубів: із відомою українською співачкою сталося нещастя

13:50

Роспропагандисти "пожартували" про єврейських малюків - і поплатилисяВідео

13:47

Ледве помітна ознака на руках, яка може означати, що ви зловживаєте сіллю

13:35

Гороскоп Таро на тиждень 23-29 жовтня: Овну – енергія, Раку – труднощі

13:34

ЗСУ – про бої за Авдіївку: армія не дає оточити місто, РФ зазнає великих втрат

13:06

"Ти цокнулася": легендарну актрису в РФ хочуть посадити на 5 років за "приниження росіян"

12:57

В Україні будуть блекаути, але є один нюанс – міністр енергетики

12:48

Оптична ілюзія розповість, хто ви насправді на основі того, що побачили першим

12:32

Річ, яка є вдома у кожного, прибере котячу шерсть з одягу під час прання

12:27

Потап з Іспанії розповів, за якої умови готовий захищати Україну на фронті

12:20

Українці програють, а їхні жінки дістануться росіянам: пихатого окупанта знайшли серед "двохсотих"

12:08

Гороскоп на завтра 23 жовтня 2023 року: Овну – дар передбачення, Раку - насолода

11:56

Яке свято завтра 23 жовтня: день у світовій та українській історії, церкві

11:48

Армія України просунулась на західній околиці Роботиного – ISW

11:34

Через штурми в Авдіївці втрати російських військ зросли на 90% - британська розвідка

11:30

Китайський гороскоп на завтра 23 жовтня 2023 року: Зміям - переговори, Драконам - важливе рішення

11:27

Страшна ДТП у Києві: водій Honda переїхав військового на блокпосту

11:08

Місячний календар 22 жовтня 2023: Місяць віщує купання в грошах та зачаття дитини

10:58

Подоляк різко розніс Путіна: він неадекватний, навіть Орбан це побачив

10:54

Кому в Україні жити добре: пенсії якихось українців злетіли майже до 100 тисяч

Реклама
10:01

Коли магазинні засоби безсилі: чим прибрати темні плями з нержавіючої сталі

09:46

Які банкноти не беруть термінали: у Нацбанку пояснили, як правильно поповнювати карти

09:42

Війська РФ провели ще один штурм Авдіївки: в ISW розповіли деталі

09:24

Погано світять: як позбутися помутніння фар швидко і надовго

09:02

Пляцок за бабусиним рецептом: готуємо старовинний галицький маківник від відомої господарки Лілії Цвіт

09:00

"Зрісся з м'язами": Повалій порюмсала перед росіянами про те, як її понівечив хірург

08:58

Армія України "просунулася" на лівобережжі Херсонщини: у ЗСУ зробили заяву

07:49

Успіх Києва та Єрусалиму життєво важливий для США - Байден

06:35

За цифрами на дашбордах Генштабу - наші втрати тежПогляд

05:40

Гороскоп Таро на листопад 2023: Козерогам - дохід, Водоліям - тріумф, Рибам - краще життяВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Війна з Росією
Деокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброя
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти