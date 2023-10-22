Скільки Міг-31К у РФ і чи можуть вони загрожувати Україні: експерт розкрив хитрощі Путіна

Замість берегти літаки, яких залишилося менше сотні, Путін вирішив їх навантажити ще більше.

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Російський літак МіГ-31К швидше зазнає аварії в акваторії Чорного моря, ніж виконає бойове завдання / Міноборони РФ, скрін

Росія більше випускає "кинджалоносії" Міг-31К, а екземпляри нерідко самі потрапляють у аварії. Усього в РФ 12 одиниць такої бойової авіації, а найновішому з літаків 28 років. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко прокоментував у блозі Obozrevatel план Путіна відправити на патрулювання до Чорного моря носії "Кинджалів".

На думку Коваленка, цим рішенням російський диктатор тільки ставить під загрозу літаки, що залишилися.

"Адже патрулювання - це не просто злетів з аеродрому, покружляв над ним кілька хвилин і сів назад, спровокувавши повітряну тривогу в Україні. Це маршрут, який перехоплювач змушений буде долати, тобто витрачати ресурс і так зношених агрегатів і вузлів", - пояснив. Коваленко. відео дня

За словами експерта, фактично Путін своїм наказом лише створив умови підвищення рівня аварійності компоненти МіГ-31К, ніяк не створивши для України нових загроз.

"Замість того, щоб берегти літаки, яких залишилося на озброєнні ВКС РФ у боєздатному стані менше сотні, а в модифікації "К" навіть неповна ескадрилья, Путін вирішив їх навантажити ще більше - щоб вони витрачали свій ресурс у рази швидше, переслідуючи абсолютно ефемерні цілі", - висловився Коваленко.

Разом з тим, загроза від Міг-31К знаходиться на тому самому рівні з 24 лютого 2022 року - не знижуючись ніколи навіть на частку відсотка, підкреслив експерт.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний та економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Миг31-К над Чорним морем

Напередодні Путін повідомив, що відправить на патрулювання до Чорного моря Міг-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинжал".

Ця заява була зроблена на тлі першого постачання Україні далекобійних снарядів ATACMS і адресувалася, як вважає спікер ЗС Юрій Ігнат, найімовірніше, країнам НАТО.

У вересні пропагандисти "ТАСС" з посиланням на анонімні "джерела" заявили про "успішне" застосування "Кинджалів" за допомогою Су-34 по Україні. Стверджувалося, що гіперзвукові ракети вдалося пересадити на винищувачі. Жодних інших подробиць пропагандисти не надавали. Реальних цьому підтверджень немає. Але ці заяви експерти розцінюють як звичайні пропагандистські "вкиди" .

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