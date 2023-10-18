"Страшилка для НАТО": у Повітряних силах сказали, навіщо Путіну "патрулювати" Чорне море

Глава Кремля, ймовірно, хоче налякати НАТО заявою про патрулювання у Чорному морі літаками МіГ-31К з "Кинджалами", адже такі ракети здатні нести ядерний заряд.

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У Повітряних силах ЗСУ сказали, навіщо Путіну "патрулювати" Чорне море/ колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скрін

Погрози російського диктатора Володимира Путіна про те, що країна-агресорка РФ збирається патрулювати Чорне море за допомогою літаків МіГ-31К з ракетами "Кинджал", можуть бути спрямовані на посилення напруги і залякування, зокрема, країн НАТО. Але для Сил оборони України така ситуація кардинально нічого не змінить.

Про це сказав речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат у коментарі "Українській правді". Він зазначив, що для нас це фактично нічого не змінює, адже Росія і так щодня загрожує нашій країні різноманітними видами озброєння та патрулює повітряний простір над Чорним морем.

"З технічного боку, характеристики аеробалістичної ракети Х-47 "Кинджал" дозволяють Росії запускати її по території України як із північного, так і з східного напрямків, акваторія Чорного моря – це лише ще один напрямок. Водночас російська авіація і так щодня патрулює там повітряний простір, зокрема винищувачами і розвідниками", – зазначив Ігнат. відео дня

Такими заявами Путін хоче налякати НАТО

За словами речника Повітряних сил, такі заяви російського диктатора можуть бути спрямовані на країни НАТО, які потенційно потрапляють в зону ураження "Кинджалів". Глава Кремля може використовувати такі заяви як чергову страшилку для Альянсу, адже ракета Х-47 здатна нести і тактичний ядерний боєзаряд, як і крилаті ракети "Калібр" на російських кораблях у Чорному та Азовському морях.

Ігнат зазначив, що країни-партнери, ймовірно, підійматимуть свої винищувачі, щоб відправляти їх на перехоплення російських літаків МіГ у нейтральному повітряному просторі над Чорним морем.

Раніше повідомлялося, що Путін "зібрався патрулювати" Чорне море. Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук відповів на таку заяву російського диктатора. Він зазначив, що військові літаки РФ постійно перебувають над акваторією Чорного моря. Для України їхня присутність у повітрі не є чимось новим. Тому риторика Путіна про "патрулювання" моря, швидше за все, є політичною заявою.

Також Плетенчук уточнив, що дальність пуску ракети з МіГ-31К становить близько 2 тисяч кілометрів, тому патрулювання ними Чорного моря виглядає дивно. Він зазначив, що сенсу заходити до акваторії літаками із цим озброєнням немає, якщо, звичайно, такі технічні характеристики відповідають дійсності.

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