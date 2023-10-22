"Бавовна на Росії процвітає": у ГУР передадуть "привіт" за удари по Україні взимку

Україна веде оборонну війну та змушена відповідати на військову агресію держави, яка на неї напала, сказав представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

https://glavred.net/ukraine/hlopok-na-rossii-procvetaet-v-gur-peredadut-privet-za-udary-po-ukraine-zimoy-10510366.html Посилання скопійоване

"Бавовна" на Росії процвітає, і це продовжуватиметься - ГУР / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот соцмережі, ua.depositphotos.com

Україна відповідатиме країні-агресорові Росії на удари по енергетичній інфраструктурі, які очікуються з боку окупантів узимку. "Бавовна" процвітатиме і надалі. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

В інтерв'ю Еспресо він наголосив на тому, що Україна веде оборонну війну і агресор повинен розуміти – війна прийшла на його територію.

"Тактику ми напевно заздалегідь розкривати не будемо, щоб ворогові не полегшувати роботу. Нехай працюють, нехай намагаються і витрачають більше ресурсів їхнього бюджету. А щодо гуманізму: Україна веде оборонну війну, на нас напали. Знищуються наші міста, вбивають мирних жителів. Держава, яка напала, має відчути, що йде війна, і вона прийшла і на її територію, і, нарешті, вона вже сьогодні це відчуває, ми не можемо, на мою думку, на жаль, говорити зараз про симетричні відповіді з різних причин. Засоби у нас різні", - зазначив Юсов.

відео дня

За його словами, є певні методи та інструменти, які можна задіяти.

"Так чи інакше "бавовна" на Росії процвітає, і це продовжуватиметься", - додав Андрій Юсов і підкреслив, що "бавовна" буде лише у тих місцях, які безпосередньо стосуються військової агресії проти України.

Що чекає на Україну взимку

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов дав невтішний прогноз на зиму. На його думку, російські окупаційні війська будуть завдавати масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України. Загарбники спробують занурити країну в блекаут і ракет у ворога достатньо.

Взимку загрожує посилений терор РФ енергетики України, припустив президент Володимир Зеленський. У команді гаранта вважають, що Москва може повторити удари по енергетичній інфраструктурі, але вже у більш великих масштабах.

На Херсонщину та низку регіонів узимку чекають проблеми зі світлом та опаленням, вважає заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук. З технічної точки зору енергосистема України готова до зими – критичні об'єкти відремонтовано.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.