Експерт пояснив, чому 'Кинджали' на Су-34 є російською дурістю

У Су-34 просто не вистачає технічних характеристик, щоби нести ці важкі ракети.

https://glavred.net/ukraine/ekspert-obyasnil-pochemu-kinzhaly-na-su-34-yavlyayutsya-rossiyskim-vbrosom-10498159.html Посилання скопійоване

Пропагандисти у своїх вигадках з "Кинджалами" не врахували кілька нюансів / Колаж Главреда. Фото: скріншоти

Заяви російського командування про нібито модернізацію винищувачів-бомбардувальників Су-34 під носії гіперзвукових ракет "Кинджал" є частиною кремлівської пропаганди, переконаний експерт Defense Express Іван Киричевський.

В ефірі "Еспресо" він наголосив на кількох важливих факторах, що не дозволяють переміщати такий тип ракет на звичайні Су-34.

"Емпірично таки підтверджується, що для її запуску дуже важливо розігнати літак-ракетоносій до цієї швидкості - кілька тисяч км на годину. Таку швидкість може розвивати тільки Міг-31К. Причому спеціально переобладнаний, щоби розганятися і не мати нічого зайвого", - сказав Киричевський. відео дня

По-друге, додав він, це вага "Кинджалів", яку не врахували у своїх вигадках пропагандисти.

"Ракета "Кинджал" важить 4,2 т. Тут порівнюємо: швидкість Су-34 всього 1900 км, вантажопідйомність заявлена у 8 т, але за умови повної заправки цей показник падає всього до 4 т. Відповідно, Су-34 на носія "Кинджала" вже не підходить", - підкреслив експерт.

Понад те, пояснив Киричевський, для адаптації будь-якого літака під "Кинджал" потрібно зробити спеціальний пілон, чого росіянам не вдалося зробити навіть на платформі літаків Ту-22М3.

Сам Міг31К може взяти тільки одну таку ракету, хоча заявлено його вантажопідйомність на 9 т.

Киричевський зробив висновки, що окупанти щонайменше перебільшували, коли стверрджували, що їм вдалося "підвісити" "Кинджал" на Су-34.

Росія переобладнує Су-34 - що відомо

Напередодні пропагандисти "ТАСС" з посиланням на анонімні "джерела" заявили про "успішне" застосування "Кинджалів" з Су-34 по Україні.

Стверджувалося, що гіперзвукові ракети вдалося "пересадити" на винищувачі. Жодних інших подробиць пропагандисти не надавали. Реальних цьому підтверджень немає.

Відомо, що носієм "Кинджалів", якими РФ час від часу атакує Україну, є Міг-31К.

Х-47 "Кинджал " - характеристики

Це російська аеробалістична ракета, розроблена для ядерного застосування. Ракета, ймовірно, створена на основі "Іскандер-М".

Часто називають гіперзвуковою ракетною системою, що не зовсім коректно, оскільки, попри те, що майже всі балістичні ракети досягають гіперзвукової швидкості на певних етапах польоту, вказана система не є ні гіперзвуковим глайдером, ні крилатою гіперзвуковою ракетою.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.