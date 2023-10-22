ЗСУ розколюють оборону РФ: націлилися на велике місто та просуваються на півдні

Російські окупанти намагаються повернути втрачені позиції біля Роботиного та йдуть на штурм.

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ЗСУ дають відсіч окупантам на півдні / колаж: Головред, фото: 53-окрема механізована бригада, Командування Об'єднаних сил ЗСУ

Українські підрозділи на Токмацькому напрямку просунулися вперед за звільнене раніше Роботине Запорізької області та розширюють ділянку вклинення у першу позицію головної лінії оборони ворога на північний захід від Вербового.

Як розповідають бійці 65-ї механізованої бригади, російські окупанти намагаються повернути втрачені позиції біля Роботиного. Про це йдеться у матеріалі ТСН.

За їхніми словами, окупанти штурмують наші позиції, але ЗСУ дають загарбникам відсіч. "Це була окупована територія. Її тільки нещодавно відбили. Кров'ю і потом. Ціна — дуже велика. Роботине наразі підконтрольне Збройним силам України. А лінія оборони вже за Роботиним", — каже "Піночет", військовослужбовець 65 ОМБр ЗСУ. відео дня

Саме цю лінію української оборони щодня, по кілька разів, намагаються штурмувати ворожі групи, які окупанти десантують із бронемашин – просто впритул до окопів наших воїнів, уточнюється у матеріалі.

Українські воїни, які повернулися з передовою під Новопрокопівкою, кажуть, що там було складно, але позиції вони втримали. На щастя обійшлося без втрат, додали автори сюжету.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше повідомлялося, що армія України просунулась на західній околиці Роботиного. Російські окупанти під тиском сил оборони України змушені були відступити на кілька сотень метрів до Новофедорівки, пишуть американські аналітики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ мають частковий успіх поблизу Роботиного. Минулої доби російські загарбники втратили 288 своїх солдатів, причому три окупанти потрапили в полон.

Міністр оборони України Рустем Умеров зазначив, що Україна має все, що потрібно ЗСУ та Силам оборони для продовження контрнаступу, зокрема в умовах холодного періоду. Україна та партнери ще раз переглянули зимовий період, щоб розпланувати на ці три місяці необхідні постачання, сказав глава Міноборони.

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